Титов: Татарстан отличился в рейтинге регионов, продуктивно взаимодействующих с Китаем

Татарстан отличился среди регионов Поволжья по продуктивности взаимодействия с Китаем в 2022 году - первой половине 2024 года. Об этом заявил председатель российской части комитета Борис Титов, подчеркув, что торгово-экономические связи с Китаем поддерживают почти все регионы России.

Напомним, что Титов выступил на полях IV Российско-Китайского форума межрегионального развития. Там он сообщил, что комитет вместе с фондом «Петербургская политика» составил вышеупомянутый рейтинг. Все регионы эксперты разделили на три группы – с высокой, средней и низкой продуктивностью, каждому выставлена оценка по 10-балльной шкале.

По результатам оценки, в Поволжье отличился Татарстан (9 баллов). Также интересы китайских инвесторов оказались сосредоточены в Сибири и на Дальнем Востоке (там 10 субъектов РФ набрали от 7 до 9 баллов). Еще высокую оценку получили 6 субъектов из Центральный России, а на Северо-Западе по 7 баллов отдали Санкт-Петербургу и Калинградской области, пишет РИА «Новости».

«Торгово-экономические связи с Китаем поддерживают практически все субъекты РФ. Десятки из них связаны с провинциями КНР соглашениями о сотрудничестве в торговой, промышленной, сельскохозяйственной, научной, гуманитарной и других областях», – рассказал он.

Спикер отметил, что количество компаний с китайским капиталом в России превысило 8 тыс. Это в 3 раза больше, чем тех, что остались с немецким капиталом, и в 10 раз больше, чем с американским.

«Китайцы – самые многочисленные реальные инвесторы в российскую экономику», - резюмировал Титов.