Титов объявил благодарность руководителю Волжско-Камского управления Росприроднадзора

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов объявил благодарность руководителю Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаязу Шакирову. Как сообщили в пресс-службе ведомства, награда была получена за активное участие в работе по обеспечению прав и законных интересов предпринимателей.

В ведомстве подчеркнули, что Управлением ведется большая работа по снижению административного давления на бизнес, и эта работа показывает свои результаты. Так, в 2023 году сотрудники ведомства провели 1956 профилактических мероприятия, из них 1334 предостережения и 222 профилактических визита.

Также Управлением в прошлом году проведено 380 контрольных (надзорных) мероприятий. По нарушениям, допущенным впервые, вынесено 85 постановлений, заменяющих штрафные санкции на предупреждения.

Отметим, что под экологическим сопровождением Росприроднадзора строятся, реконструируются объекты ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, АО «Танэко», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», ФКП «Казанский государственный пороховой завод», малых нефтяных компании и очистные сооружения.

фото: Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора