Титов объяснил, почему «Зенит» будет бороться за титул РПЛ и Кубок России в новом сезоне

Фото: fc-zenit.ru

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о задачах «Зенита» на сезон 2025/26.

«Спартак» всегда будет ставить максимальные задачи. Другое дело, какие задачи будет ставить «Зенит». Это очень важно. Как мне кажется, в год 100-летия, как объявили в «Зените», команда будет бороться за Кубок и чемпионство. Понятно, что в нашей сложной обстановке без еврокубков выигрывать мы можем только дома», – сказал Титов «Чемпионату».

Напомним, «Зенит» финишировал вторым в таблице РПЛ сезона 2024/25. Чемпионство впервые в истории взял «Краснодар». Третье место досталось ЦСКА.

Новый сезон Премьер-лиги начнется 18 июля с матча московского «Динамо» против «Балтики». Игра состоится в 20:30 по мск.