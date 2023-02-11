«Титанический характер и возрожденческая величина»: презентован каталог Виктора Федорова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Национальной библиотеке Республики Татарстан состоялась презентация большого альбома-резоне Виктора Федорова (1940–2001), народного художника Татарстана, заслуженного деятеля искусств региона, соавтора известнейшей в городе мозаики — «Казань — столица Татарии», размещенной на фасаде здания железнодорожного вокзала.

Работа над изданием велась не менее пяти лет. Его выпуск должен был состояться к 80-летию художника в 2020 году, но откладывался раз за разом. Когда Министерством культуры РТ наконец были выделены средства, оказалось, что объем издания увеличился с предполагавшихся изначально 160 страниц до 268. В него вошли не только живописные произведения, но и графика, а также образцы монументального искусства — фасадные и интерьерные мозаики и фрески, витражи. Таким образом, одна книга позволяет создать представление о всей творческой палитре Виктора Федорова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Виктор Кронидович — тот художник, тот человек, который давно заслужил такое издание, такое внимание к его творчеству. Он как никто был достоин такого мощного разностороннего издания, которое наконец получило воплощение в этом альбоме. Трагедия сегодняшнего времени в том, что многие произведения советского времени, монументального искусства, целые здания практически исчезли, некоторые на наших глазах — например, комбинат „Здоровье“. Но многие фрески и мозаичные панно всё же сохранились — в Зеленодольске здание вокзала, в музее Горького витражи, в бассейне «Оргсинтез», в Музее пожарной охраны и на здании в Кировском районе. И вот важно, что в эту книгу вошли работы и из исчезнувших зданий», — подчеркнула заместитель директора Музея ИЗО РТ Дина Хисамова.

Живопись Виктора Федорова невероятно легка и романтична, будто написана акварелью, обратила внимание искусствовед, советник директора Музея ИЗО РТ по национальному искусству Дина Ахметова. От своих учителей в живописи, по ее мнению, Федорову удалось перенять некую бестелесность, которая присутствует в его живописных работах, а позднее позволила ему заняться иконописью.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В поиске монументальных мозаик, фресок и витражей для публикации их в каталоге активное участие приняла вдова художника Антонина Федорова, а также искусствовед из Башкирии Фарида Миннигулова. Например, одну из работ художника, в Музее пожарной охраны, разыскали именно они.

«Виктор Федоров — рано ушедший художник. Прерывается традиция нашего искусства, очень большого искусства. Листая страницы этого альбома, понимаешь, каковы титанический характер творчества и буквально возрожденческая величина самого мастера. Произведения искусства и книга с момента публикации начинают жить своей жизнью. Монументальные произведения живут и умирают — мы виноваты в этом, потому что мы строим новые города, сносим старые... Так монументальное искусство исчезает с наших улиц. Эта книга дает бессмертие этому творчеству, новую жизнь произведениям автора, даже тем, которые утрачены. Спасибо всем причастным за создание этого, не побоюсь этого слова, памятника», — сказала главный хранитель Национального музея РТ Лилия Саттарова, в одном из филиалов которого хранятся несколько произведений Виктора Федорова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Альбома-резоне «Виктор Федоров. Монументальное искусство, живопись, графика» поступит в фонды Национальной библиотеки РТ. Приобрести его можно будет в Музее ИЗО РТ, который обладает основной коллекцией произведений художника.