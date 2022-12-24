«Титаническая работа»: в Казани наградили участников движения «Том Сойер Фест»

В торжественной, но по-домашнему уютной обстановке завершился седьмой сезон фестиваля «Том Сойер Фест». В стенах белоколонного зала Музея Боратынского собрались волонтеры и парнтеры проекта, чтобы вспомнить забавные истории из летних работ, поблагодарить каждого участника фестиваля за вклад в сохранение исторического наследия, а также тепло поздравить друг друга с наступающим Новым годом.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Наступает новый год, и я надеюсь, что он будет таким же ярким, веселым и активным на деятельность. Хочется, что в новом году мы сделали много замечательных вещей в сфере преображения облика Казани. Спасибо вам за труд и титаническую работу в этом направлении. Отрадно, что фестиваль – это не только полезная работа по реставрации памятников и объектов, но и интересное времяпрепровождение, в процессе которого обретаешь новых друзей», – отметила в приветственной речи помощник Президента Тататарстан Олеся Балтусова.

Впервые в этом году волонтерское движение взяло в работу музейные объекты Татарстана – волжский дебаркадер в Свияжске и беседку в музее Боратынского. Музейные сотрудники вместе с волонтерами и партнерами перекрасилии беседку, а дырявую крышу заменили на новую ­– аутентичную.

Затем движение перешло на остров-град Свияжск. Героем фестиваля стал необычный объект — деревянный волжский дебаркадер, который был построен в 1969 году. В прошлом году музейщики спасли его от списания в утиль и перевезли в Свияжск с казанского полуострова Локомотив, где он десятки лет служил тренировочной базой речного техникума.

«Я знаком с вашим проектом и знаю, что движение стартовало в 2016-м году. За это время было многое сделано. Хочу искренне поблагодарить вас. Волонтерский труд – это еще одно доказательство тому, что есть в нашей республике люди, неравнодушные к сохранению культурного наследия, и они искренне, всей душой болеют за это дело», – сказал заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

В этом году в реставрационных работах приняли участие более 300 волонтеров, которые отчистили поверхность дебаркадера, обработали дерево антисептическим и огнеустойчивым раствором, покрыли грунтовкой и нанесли краску. Благодаря партнерам фестиваля удалось обновить кровлю и заменить гнилые лаги, спроектировать корабельную электропроводку, а также получить все необходимые для работы материалы.

Большую работу по подбору цветового решения проделали преподаватели кафедры реконструкции и реставрации архитектурного наследия и основ архитектуры КГАСУ – Светлана Персова и Ирина Карпова.­ Для свияжского дебаркадера они проводили обмеры и создавали чертежи. Примечательно, что уже с 2016 года они консультируют участников движения «Том Сойер Фест».

«У советского поэта Давида Самойлова есть такая строчка «У зим бывают имена». И знаете, у лет тоже свои имена, и каждое лето для нас – действительно в чем-то особенное. В одно летнее время мы завершали реставрацию, в другое – у нас, наконец, появились живые цветы, а уже потом мы поставили очаровательную беседку. В это удивительное лето вы создавали атмосферу помощи и дружелюбия. Огромное спасибо и низкий вам поклон за неоценимую помощь и поддержку», – поблагодарила директор музея Боратынского Ирина Завьялова.

Как рассказали организаторы, при выборе цветов для окраски фасадов реставраторы провели исследование красочных слоев, отложившихся за полвека жизни сооружения. Оказалось, что с момента постройки в 1969 году дебаркадер несколько раз менял свой цвет. Выбор цвета для исторического сооружения – непростая задача. Поскольку это музейный объект, цель – отразить следы всех прошедших периодов, чтобы отреставрированный дебаркадер не выглядел заново сделанной репликой плавучей пристани.

В официальной части завершения сезона волонтеры, партнеры и друзья «Том Cойер Феста» получили благодарственные письма от Министерства культуры Татарстана за участие в сбережении исторической застройки города. Также всем участникам вручили памятные подарки – футболки и значки с логотипом фестиваля.

Напомним, что «Том Cойер Фест» – это фестиваль восстановления исторической среды силами волонтеров на средства спонсоров. Работы ведутся на основе консультаций профессиональных реставраторов и строителей. В рамках фестиваля ведется активная творческая жизнь – проходят концерты, выступления, конкурсы, создаются стихи и книги.

Отметим, что первый фестиваль провшелв Самаре в 2015 году, а в уже в следующем активисты Татарстанского общества охраны памятников дали жизнь движению и в Казани. За семь лет существования фестиваля волонтеры обновили порядка 15 жилых домов в центре города, один частный музей, беседку в музее Боратынского и волжский дебаркадер в Свияжске.