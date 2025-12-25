Тишков оценил результаты языковой политики Татарстана и России за 12 лет

В России в целом и в Татарстане в частности за годы действия прошлой версии Стратегии государственной национальной политики (2012–2025) сформировалась сбалансированная языковая модель. Таким мнением в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову поделился историк, этнолог и социальный антрополог Валерий Тишков.

«Как позитив можно отметить, что сформировалась более взвешенная формула языковой политики. Выработалась определенная формула, которая ушла от крайностей. Сделан упор на двуязычие: чтобы оба языка – и русский, и родной – сохранялись и поддерживались. Пришли к выводу, что для молодежи свободное владение двумя языками – это преимущество, а не недостаток», – сказал Тишков.

Тем не менее, по его словам, нельзя сказать, что все языковые вопросы за эти 12 лет были решены полностью. Особенно это касается языков меньшинств и малочисленных этнических групп.

«Главное, чтобы не было насильственной ассимиляции – структурной, когда человеку просто не предоставляется возможность изучать и использовать родной язык. Насилие же проявляется, когда прямо запрещают говорить на языке или лишают учащихся уроков и общения на переменах. В соседних странах мы такие ситуации можем наблюдать», – подчеркнул собеседник информагентства.

Тишков отметил, что в целом же в языковой сфере произошла подвижка: удалось выровнять ситуацию, хотя некоторые перекосы сохраняются.

«Идеальная формула еще предстоит – новые законы помогут ее выработать. Дебаты идут как среди ученых, так и среди политиков и практиков», – подытожил Тишков.

Подробнее о том, насколько успешно в Татарстане реализуется Стратегия государственной национальной политики и чем республиканский опыт отличается от общероссийского, читайте в материале Этнолог Тишков: «Татарстан – пример успешной реализации национальной политики».