Тираны Тамбиев и Буцаев, выход из кризиса Ларионова, спад «Авто». Обзор недели КХЛ

К ноябрю в КХЛ четко проявились проблемные тренеры, которые могут быть следующим на выход вслед за Мироновым и Епанчинцевым. В «Адмирале» и «Сибири» Тамбиев и Буцаев ищут решение в репрессиях, что ухудшает ситуацию. А вот у Ларионова все налаживается. Подробнее о событиях недели в КХЛ – в обзоре «ТИ-Спорта».





Тамбиев близок к отставке?

Не самые позитивные новости приходят из Владивостока, где обозначился серьезный кризис. Причем, не только кризис игрового плана, но даже идей. Лишь две победы в одиннадцати последних играх у «Адмирала», и несмотря на победу над «Автомобилистом» вчера, общей картины это меняет мало.

Поговаривают, что Леонид Тамбиев чувствует, что упускает ситуацию из рук и уже сбился на свои старые проверенные методы. Он срывается на хоккеистах, кричит, публично оскорбляет их и ведет себя как самодур.

Некоторые уже даже принялись вспоминать, что в свое время игроки не очень хотели ехать в «Адмирал» именно из-за наставника. Припоминают и времена работы Тамбиева в ВХЛ, когда многие хоккеисты просились из команды уже в начале регулярного чемпионата.

Что примечательно, наставник «Адмирала» сам участвует в трансферной политике команды и лично согласовывает все приобретения. Но в какой-то момент становится недовольным своими хоккеистами.

Сейчас, постфактум уже складывается впечатление, что Леонид Тамбиев уже слегка пересидел на одном месте. Возможно ему нужен другой вызов, в другом клубе КХЛ. Однако отсутствие предложений вызывает вопросы. Почему даже после выхода в плей-офф и проход во второй раунд сезона 2022/2023, а также удачного выступления в прошлом сезоне Тамбиева до сих пор никто не зовет из команд побогаче и другими задачами?

Буцаев закапывает себя все глубже

Нечто похожее происходит сегодня и в Новосибирске. Только если у Леонида Тамбиева во Владивостоке имеется определенный авторитет благодаря результатам, то у новоявленного наставника «Сибири» Вячеслава Буцаева нет никаких оснований для тирании.

«Сибирь» проиграла вот уже десять матчей подряд при новом наставнике, и нет никаких предпосылок, что «снежинки» из этой ямы должны выбраться. Сибирская команда располагается на последнем месте Восточной конференции.

Не там искали проблему в руководстве Новосибирской области. Сейчас уже становится очевидным, что главной проблемой «Сибири» стали менеджерские решения – как трансферные, так и кадровые в тренерском штабе. Именно Виктор Меркулов принял решение отстранить Вадима Епанчинцева и пригласить Буцаева, который нигде после «Нефтехимика» ничего до сих пор не показал.

По последней информации, наставник «Сибири» принялся выстраивать в команде новые порядки. По сообщениям нескольких инсайдеров, Буцаев запретил игрокам хранить предметы личного пользования, включая иконы, в своих шкафчиках. Он объясняет это тем, что в НХЛ у всех в шкафчиках единый стиль и ничего лишнего.

Более того, по информации других источников, наставник «Сибири» запрещает хоккеистам пить во время часовой интенсивной тренировки. Довольно спорный способ исправить ситуацию на льду. Чего-чего, а боевого духа и желания биться за этого тренера у хоккеистов «Сибири» от таких деспотичных мер точно не прибавится.

Ларионов выправляет ситуацию, но проигрывает в кабинетах

Еще неделю назад мы вполне могли бы внести в список проблемных тренеров КХЛ и Игоря Ларионова. Однако у Профессора дела внезапно пошли на лад. Его СКА одержал три победы в трех последних матчах, причем в играх с прямыми конкурентами – «Драконами», «Динамо» и «Авангардом».

Да, пока что СКА даже не в зоне плей-офф. «Армейцы» идут на девятом месте в таблице Запада с 26 очками после 24 игр. Но ясно, что в Петербурге начали работу над летними ошибками, приведшими команду в нынешнюю точку.

Во-первых, там вынудили Ларионова-старшего отказаться от идеи делать ставку на своего сына. По некоторых слухам, в руководстве СКА после игры с «Шанхайскими Драконами» окончательно устали и поставили Профессору ультиматум – отцеплять сына от состава и искать другие пути.

Во-вторых, в высоких кабинетах СКА точно поняли, что летняя перестройка, учиненная Игорем Ларионовым, себя не оправдала. Разогнать мастеровитых россиян и пригласить дорогостоящих канадцев оказалось плохой идеей. Очевидно, что пересобранного состава не хватило для того, чтобы вести конкурентную борьбу. Североамериканцы за 92 миллиона в год еще и откровенно привозят шайбы в свои ворота, вместо того, чтобы бетонировать оборону.

Теперь там принялись в экстренном порядке латать дыры. Вернули в Петербург уже проверенного Брендана Лайпсика до конца сезона. Правда, тогда он в 21 матче набрал лишь 4 (2+2) очка. Прошлый чемпионат КХЛ Лайпсик провел в «Автомобилисте» и «Сибири», заработав 24 (12+12) балла за 54 игры. В плей-офф на его счету ни одного очка в семи матчах за новосибирцев. По информации СЭ, Брендан, получит от СКА 21 млн рублей за этот сезон.

Также из «Трактора» удалось выудить Пьеррика Дюбе, который хорошо начал сезон в Челябинске, но под возвращение Виталия Кравцова там было необходимо расчищать место под потолком зарплат. За Дюбе питерцы отдали 25 миллионов и Никиту Смирнова в придачу.

Но и здесь есть вопросы. Сам Профессор открыто заявил, что не знал об этом приобретении, а стало быть руководство действует у него за спиной. Ко всему прочему, этот игрок не без «подводных камней». В Челябинске поговаривают, что канадец открыто отказывался выходить на буллиты и лететь с командой на выезд, не будучи травмированным.

Пока непонятно, к чему приведет эта экстренная помощь, но похоже, что внутри петербургского клуба ведется борьба двух лагерей. Ларионову приходится бороться не только на льду, но в кабинетах.

Никогда подобная возня в клубах не приводила ни к чему хорошему, но похоже, что в моменте дела у СКА налаживаются.

«Автомобилист» опять на спаде. Растрясет ли Заварухин команду к плей-офф?

«Автомобилист» не был бы в «Автомобилистом», если бы традиционно к ноябрю не свалился в осеннюю хандру. Екатеринбуржцы проиграли уже четыре матча подряд. Причем, три из них – в играх с аутсайдерами Востока «Амуром»», «Барысом» и «Адмиралом».

Из года в год хоккеисты «Авто» будто теряют интерес ко всему происходящему и им катастрофически не хватает эмоций на игры. Да, вчера Голышев дал психа, когда удалился в концовке встречи с «Адмиралом», когда необходимо было отыгрываться. Но таких неравнодушных людей там очень мало.

В прошлом сезоне Николаю Заварухину удалось растрясти команду ко второй половине сезона, а в позапрошлом даже удалось довести команду до полуфинала Кубка Гагарина. Поэтому бить тревогу пока рано. Но вряд ли болельщиков прямо сейчас это сильно бодрит.