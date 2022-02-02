Типография «Идел-пресс» в 2021 году заработала на своей продукции более миллиарда рублей

Издательство «Идел-пресс» по общему объему выпущенной продукции в 2021 году продемонстрировало рост на 7,5%, выручка составила более миллиарда рублей. Об итогах работы Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в 2021 году и задачах на 2022 год на расширенном заседании рассказал руководитель ведомства Айдар Салимгараев.

В 2020 году типографией «Идел-Пресс» изготовлено порядка 5,4 тыс. наименований книг, рост составил 27%. Лидерами по выпуску остаются детская и учебная литература.

«Идел-пресс» активно и целенаправленно участвует в движении WorldSkills по компетенции «Полиграфические технологии». Благодаря этой поддержке татарстанские участники завоевывали серебряные награды три года подряд, а в прошедшем году участник из Татарстана Даниил Грачев впервые завоевал для республики золотую медаль и прошел в расширенный состав сборной России для участия чемпионате в Шанхае 2022 года. Эта победа не была бы возможна без поддержки «Идел-пресс», «А-пресс», КНИТУ-КХТИ.

Что касается книжной индустрии, 2021 год можно охарактеризовать как период начала оздоровления и выхода из кризиса. «Татарским книжным издательством в прошлом году выпущено 155 наименований книг тиражом 288 тыс. экземпляров. За год выручка увеличилась на 14%, чистая прибыль выросла на 9%», — сообщил Айдар Салимгараев.

В целом реализация книг через «Озон», «Wildberries» и «ЛитРес» в 2021 году выросла в три раза.