«Тинькофф» сменил название на Т-Банк. В «ТКС Холдинг» объяснили выбор тем, что буква «Т» стала узнаваемым визуальным элементом продуктов компании, сообщает РИА Новости.

В холдинге отметили, что группа старается уйти от «фамильности, которая когда-то была в тренде», и заменить ее на более лаконичный и современный вариант. Логотип был обновлен в феврале 2024 года.