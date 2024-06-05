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«Тинькофф» сменил название
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«Тинькофф» сменил название на Т-Банк. В «ТКС Холдинг» объяснили выбор тем, что буква «Т» стала узнаваемым визуальным элементом продуктов компании, сообщает РИА Новости.
В холдинге отметили, что группа старается уйти от «фамильности, которая когда-то была в тренде», и заменить ее на более лаконичный и современный вариант. Логотип был обновлен в феврале 2024 года.
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