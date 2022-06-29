Тинькофф Касса: банк разработал для предпринимателей оперативный прием платежей

В последнее время увеличилось число желающих стать предпринимателями. Многие хотят начать свой бизнес с продаж в интернете, но не знают, как можно получать от клиентов деньги за проданные товары. Поэтому Тинькофф разработал прием платежей, который будет удобен для подключения к любому сайту, независимо на какой платформе он был разработан. Специалисты банка подключат систему Тинькофф Касса, и предприниматель сможет вести торговлю в своем интернет-магазине или сайте предлагающем услуги.

Как можно заказать услугу

Для того, чтобы подключить онлайн-кассу, предлагаемую Тинькофф, необходимо зайти на сайт банка и заполнить предлагаемую онлайн-заявку. Это очень удобно, ведь предприниматель не тратит время на поездку в офисе банка и не сидит в очереди к специалисту. Следовательно, экономятся время и деньги клиента банка. Поэтому данная услуга пользуется спросом среди бизнесменов. Число желающих воспользоваться именно данным предложением постоянно увеличивается. А всё потому, что заказчик данного банковского продукта получает различные преимущества.

Преимущества услуги Тинькофф Касса

Предприниматели пользуются услугами Тинькофф Касса по разным причинам. Но в первую очередь это связано с большим числом плюсов, которые получает компания, решившая воспользоваться данным предложением. К преимуществам можно отнести следующее:

не нужно ехать в офис банка;

осуществляется быстрый приём онлайн-заявки;

простота использования системы;

быстрое получение оплаты от клиентов;

круглосуточная техническая поддержка;

простое подключение к любому сайту;

может принимать любые способы оплаты;

всегда можно получить консультацию от специалиста.

Благодаря этим и ряду других преимуществ увеличивается оперативность получения средств на проданные товары и услуги. Кроме этого увеличивается прибыль компании.

Подведем итоги

Банк Тинькофф предлагает очередной качественный и востребованный продукт, который с самого начала стал востребованным среди предпринимателей, решивших заняться продажами в Интернете. Причем с каждым месяцем клиентов, решивших воспользоваться услугой Тинькофф Касса, растет. А всё потому, что предприниматели получают солидные преимущества, благодаря которым бизнес быстро получает заработанные средства. Деньги можно оперативно вложить на закупку новой продукции или решить другие текущие задачи.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк" ОГРН 1027739642281 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.