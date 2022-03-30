«Тинькофф Банк» рассказал, на что обратить внимание при выборе карты для путешествия

Многие люди давно предпочитают бронировать билеты на самолет или заказывать столик в ресторане онлайн одним касанием кнопки на сайтах компаний. Сейчас путешествовать стало еще доступнее. С помощью удобной пластиковой карты можно снимать деньги в банкоматах любой страны мира и расплачиваться за покупки. В банке выпускается лучшая карта для путешествий по России и за границу. На ней деньги находятся не только в безопасности, она имеет дополнительные преимущества.

При выборе карты для поездки за границу необходимо учитывать, чтобы она была международной. Нужно, чтобы она поддерживала валюту той страны, куда направляется путешественник. В противном случае при расчетах за товары и услуги будет начислена большая сумма процентов за конвертацию. Если поездки за границу регулярные, лучше выбрать карту с дополнительными бонусами для путешественников. Банком предлагается возврат денег на карту до 10% от суммы покупок при поездках. Например, можно забронировать номера в отелях и за накопленные мили приобрести билет на самолет. Копить мили можно при бронировании билетов на железнодорожный транспорт и за обычные повседневные покупки. В отличие от кредитной карты, на дебетовой находятся только деньги клиента. При наличии от 100 тыс. рублей на карте банк не берет с клиента комиссию за обслуживание. Оформить карту можно онлайн в любое удобное время.

Порядок оформления карты для путешествий:

зайти на сайт банка,

внести данные в электронную форму,

нажать на кнопку «Оформить»,

подождать звонка специалиста банка,

подтвердить отправку формы,

после изготовления карты согласовать доставку,

подписать договор на обслуживание,

получить дебетовую карту.

Помимо удобства использования, карта имеет множество полезных дополнительных опций. Приобрести билет на самолет можно в любой авиакомпании. Накопленные мили сохраняются в течение пяти лет. При совершении покупок во время путешествий на сумму от 20 тыс. рублей в месяц банк начисляет до 4% годовых на остаток по счету милями. При поездках путешественник может расплачиваться картой за обслуживание в ресторанах, кафе и торговой сети партнеров банка. За расчеты картой по специальным предложениям можно получить до 30% милями. Кроме этого, клиент банка бесплатно получает страховой полис в подарок. Он покрывает финансовые расходы на лечение, в том числе при активном отдыхе, а также при потере багажа. В случае задержки или отмены рейса путешественник получает денежную компенсацию.

Акционерное общество «Тинькофф Банк»

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