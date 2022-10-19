Тинчуринский театр запустил квест-проект для детей «Айда, погнали!»

Фото предоставлено пресс-службой театра

Тинчуринский театр в своих стенах запустил квест-игру для детей «Айда, погнали!». Проект приурочен к 135-летию со дня рождения татарского драматурга Карима Тинчурина и создан в целях ознакомления юных гостей с театром и его «внутренней кухней».

Первыми новую программу опробовали учащиеся начальных классов казанской гимназии №27.

«Квест “Айда, погнали!” нас сразу привлек тем, что он посвящен драматургу Кариму Тинчурину и проходит в стенах театра. Дети с большим интересом во время квеста ознакомились с бутафорией, костюмерной театра, заглянули за кулисы театра. Но самое важное – они окунулись в мир татарской культуры и литературы, пообщались на татарском языке. Это для нас очень важно», – поделилась мнением учительница гимназии Зульфия Маннапова.

Она отметила, что гимназия старается привлечь учеников в культурно-образовательные мероприятия, чтобы у детей появился интерес к татарской культуре. В этом смысле программа «Пушкинская карта», учрежденная Президентом РФ Владимиром Путиным, открыла большие возможности.

Квест проводится в форме соревнования между двумя командами под предводительством Шурале и Бабы-яги. Следуя по разным маршрутам, участники проходят всевозможные творческие испытания. Участникам следуют поторопиться, ведь победит только одна команда.