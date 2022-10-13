Тинчуринский театр планирует ежегодно выезжать в село Лашманка Черемшанского района

Дому культуры села Лашманка Черемшанского района Татарстана присвоили имя местного уроженца — народного артиста РФ и РТ Наиля Шайхутдинова. В свое время он перебрался в Казань и прослужил в Тинчуринском театре более 50 лет.

«Присвоить Дому культуры имя выдающегося артиста — это не просто отдать дань его памяти. По сути ,тем самым мы занимаемся воспитанием нашей молодежи. Показываем им, что их земляки внесли огромный вклад в развитие театрального искусства республики. Наиль Шайхутдинов был лицом Тинчуринского театра. Спектакли с его участием составляют золотой фонд театра», — подчеркнул директор учреждения культуры Фанис Мусагитов.

По словам Мусагитова, Тинчуринский театр намерен ежегодно посещать Дом культуры Лашманки и давать здесь спектакли. Ранее театр уже выступал на этой сцене, но на нерегулярной основе. «К счастью, мы готовим не только стационарные спектакли, но и их перевозные версии», — заметил директор театра.

Сейчас в Доме культуры открыта фотовыставка, посвященная жизни и творчеству Наиля Шайхутдинова.

Наиль Шайхутдинов создал более 200 образов на сцене Тинчуринского театра. Последней для него стала роль Салиха бабая в спектакле Шамиля Фархутдинова «Эх, алмагачлары».