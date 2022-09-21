Тинчуринский театр даст на гастролях более 80 спектаклей к юбилею Карима Тинчурина

В новый сезон Тинчуринский театр планирует более 80 гастрольных выездов за пределы Казани. Об этом рассказал директор культурного учреждения Фанис Мусагитов.

«Каждый год мы выезжаем до 80 раз в год. В юбилейный год Карима Тинчурина, надеемся, что удастся дать еще больше спектаклей. Конечно, мы работаем и в регионах, но особенный акцент мы делаем на районах Татарстана. Несмотря на развивающуюся инфраструктуру республики, еще не во всех деревнях есть приличные клубы. Тем не менее мы стараемся охватить все районы, чтобы у наших земляков была возможность приобщиться к культуре и увидеть что-то большее, чем телепередачи по телевизору», — пояснил концепцию гастролей директор.

Осенью театр Тинчурина проведет осенний тур гастролей, приуроченный 135-летию со дня рождения одного из основателей профессионального татарского театра, драматурга, актера Карима Тинчурина. В сентябре и октябре пройдут показы спектаклей в районах и городах Татарстана, а также в Москве.

До конца сентября труппа побывает в Зеленодольске (21-го числа), Базарных Матаках (22), Мамадыше (27), Арске (28), поселке Васильево (29), где покажет комедию «Беренче театр».

В начале октября театр посетит юго-восточные районы Татарстана — Азнакаево (7-го числа) и Бавлы (6), где зрителям удастся посмотреть «Кияу урлау». В октябре также состоятся выезды театра в город Набережные Челны и Нижнекамск, где состоятся показы «Кияу урлау», «Мэхэббэт баскычы» и «Беренче театр».

Кроме того, в Рыбной Слободе (20 октября) и Балтасях (10 ноября) увидят спектакль «Гомер буе сине көтәм», в Кукморе (1 декабря) — комедию «Кияу урлау», а жители Богатых Сабов 2 декабря посмотрят «Туй алдыннан».

В конце октября театр Тинчурина традиционно посетит столицу, где для татарской диаспоры представит спектакли «Кияу урлау» и «Мадина».

Перед всеми спектаклями состоится мини-лекция о жизни и творчестве Карима Тинчурина.