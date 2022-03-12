Тимур Юсупов: Импортозамещение поможет развить освободившиеся ниши на российском рынке

В шторме санкций, которые обрушились на россиян, необходимо более активно заняться импортозамещением и развивать освободившиеся ниши. Таким мнением с «Татар-информом» поделился заместитель председателя региональной общественной организации «Национально-культурная автономия башкир — Курултай (конгресс) башкир Республики Татарстан» Тимур Юсупов.

Говоря об уходе McDonald`s, собеседник агентства также выразил уверенность, что импортозамещение поможет наладить свою сеть фастфудов, а также восстановить многие другие отрасли.

«Про импортозамещение говорилось уже давно, в том числе и в мирное время, слово же появилось не сегодня, — напомнил он. — Санкции в отношении россиян были и раньше, сегодня они достигли гипертрофированных размеров. Это уже не какой-то единичный случай, а целые торговые сети уходят из страны или приостанавливают свою деятельность».

При этом Тимур Юсупов обратил внимание на «осторожные» формулировки зарубежных компаний, когда они, заявляя об «уходе» с российского рынка, говорят, что лишь «приостанавливают деятельность» или «перестают инвестировать».

«Они говорят: „Мы прекращаем вкладывать инвестиции“. На самом деле, они работать будут, но расширяться или вкладываться не хотят. Уходя с российского рынка, компании прекрасно понимают, что их бизнес „полетит“», — отметил Тимур Юсупов.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад осудил операцию и начал ужесточать санкции против России.