Тимур Сулейманов: Здорово, что у детей была возможность задать вопрос Владимиру Путину

Многие дети мечтают задать вопрос Президенту России Владимиру Путину, здорово, что на прямой линии у них была такая возможность. Таким мнением с «Татар-информом» поделился помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.

«На пресс-конференции было несколько вопросов от детей. Здорово, что для них была такая возможность. Уверен, об этом мечтают многие ребята, в том числе участники «Движения из Татарстана». Кстати, подобную модель детской пресс-конференции с Раисом мы реализовали не так давно, в июне этого года, где участники форума «Татарстан – Мордовия» могли задать свои вопросы напрямую Раису Татарстану и главе Мордовии. Думаем в будущем повторить подобный формат», – отметил собеседник агентства.

Работе с детьми и молодежью уделяется значительное внимание в Татарстане, в том числе лично Раисом республики Рустамом Миннихановым. Особый акцент делается на работе с разной молодежью, а не только активной ее частью, подчеркнул Сулейманов.