Тимур Сулейманов: Хотим обновить лагеря в РТ, которые не видели ремонта 40-50 лет

В планах по реновации лагерей в Татарстане в ближайшие годы прийти в те лагеря в районах республики, где ремонт не проводился 40-50 лет. Об этом во время интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Сеть наших лагерей мы планируем расширять. Благодаря ремонту 26 лагерей за последние три года пропускную способность учреждений удалось увеличить на 700 детей в смену. На следующий год мы планируем прийти с программой реновации в те лагеря в районах Татарстана, которые не видели ремонта уже 40-50 лет. К примеру, в Ютазинском, Муслюмовском, Кукморском районах. На сегодняшний день 15 лагерей находятся в очереди на реновацию», – сообщил министр.

Он добавил, что всего этим летом в лагерях Татарстана отдохнули порядка 154 тыс. детей, а с учетом весенних и осенних каникул это число возрастет до 218 тыс.

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