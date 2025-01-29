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Общество 29 января 2025 11:57

Тимур Сулейманов выступит с DJ-сетом на детской дискотеке

В этом году в Татарстане продолжится серия детских дискотек «БиЮ». На одной из них со своим DJ-сетом планирует выступить помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов. Об этом «Татар-информу» сообщил сам общественный деятель.

«Я планировал выступить в прошлом году, но приболел, в этом году обязательно выступлю», — с улыбкой заметил собеседник агентства.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

#Тимур Сулейманов #дискотека #движение первых
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