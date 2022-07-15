Тимур Сулейманов выступил перед студентами Летнего кампуса Президентской академии

Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов выступил перед участниками Летнего кампуса РАНХиГС. Он рассказал студентам о реализации молодежной политики в республике, молодежных программах и будущих проектах, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

«Ценности, идеи, знания. Это всё о молодежной политике. Есть две ключевые составляющие: самореализация, чтобы у молодежи на протяжении всего периода взросления были возможности для развития как в социальном плане, так и в творческом и профессиональном. Второе — это про ценности. Мы не частная компания, которая создает услуги для молодежи. Для нас очень важно вложить положительный заряд во все наши проекты и мероприятия. Это про небезразличие к окружающим, принцип „Нам не всё равно на настоящее и будущее нашей страны и города”», — заявил в беседе со студентами Тимур Сулейманов.

Министр добавил, что работа с молодежью является одним из приоритетных направлений на федеральном уровне. Несмотря на то, что молодежная политика как отрасль на сегодняшний день всё еще находится на стадии формирования, она должна быть разносторонней и отвечать требованиям самых разных групп граждан, уверен он.

По словам Сулейманова, ключевыми составляющими молодежной политики являются инфраструктура, кадры, содержание и коммуникации.

Кроме того, он подробно рассказал о работе самого министерства. За время своего существования ведомство достигло определенных успехов — в этом году Казань получила статус Молодежной столицы ОИС.

«„Ничего для молодежи — без самой молодежи” — ключевой принцип нашей работы. Мы стремимся создать среду, ценности которой станут устойчивым фундаментом для развития молодых людей — людей нового поколения, которые небезразлично относятся к будущему нашего общества и страны. И это кропотливый труд, направленный на формирование привычки не только делать, но и думать по-другому», — добавил Тимур Сулейманов.

Международный Летний кампус Президентской академии — ежегодный уникальный международный образовательный проект для молодежи, организуемый Президентской академией, Правительством Республики Татарстан и Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР). Учебная программа кампуса состоит из лекций и интерактивных занятий с представителями государственных органов, крупнейших компаний и общественных организаций. Для студентов также проводятся игры, творческие конкурсы и экскурсии по достопримечательностям Республики Татарстан и столицы региона Казани.

В этом году в состав команд вошли более 90 студентов Президентской академии из 20 регионов Российской Федерации, а также 85 учащихся из Татарстана. Кроме того, свыше 30 иностранных студентов прибыли на кампус из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и других стран-партнеров, включая Китай, Армению, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Вьетнам и другие. Еще 12 учащихся приехали на Кампус из ДНР в рамках сотрудничества РАНХиГС с Донецкой академией управления и государственной службы.