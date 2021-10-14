Тимур Сулейманов выступил на международном дипломатическом молодежном форуме в Москве

Министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов выступил на Глобальном форуме молодых дипломатов «Дипломатия Победы», сообщила пресс-служба Минмолодежи Татарстана.

«Форум внесет вклад в развитие международной молодежной повестки, будет способствовать укреплению стратегического партнерства и доверия, основой для которых служат общие ценности», — отметил Сулейманов.

Форум представляет собой уникальную дискуссионную площадку с участием известных дипломатов, представителей власти и общественных деятелей, основанную на разработанной СМД концепции горизонтальной дипломатии (horizontal diplomacy). Начиная с I Глобального форума дипломатов, состоявшегося в 2017 году на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, формат успешно развивался в рамках более чем семилетней деятельности СМД по проведению аналогичных региональных форумов для молодых дипломатов (Евразия, АТР, БРИКС, РИК, Европа, ОИС).

Участники форума смогут обсудить такие актуальные вопросы, как роль СМИ в освещении исторических событий, фактор «фейк ньюз» в современных медиа, проблемы фальсификации истории, итоги формирования «ялтинско-потсдамской» системы международных отношений, решения Нюрнбергского трибунала в качестве основы исторической политики и многое другое.