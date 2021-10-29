Тимур Сулейманов: Вовлечение молодежи поможет населению в нынешней непростой ситуации

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов встретился с татарстанскими волонтерами, которые помогают пенсионерам с получением QR-кодов, доставляют им лекарства, а также активно участвуют в переписи населения.

«Волонтеры делают большое дело по зову души и сердца. Сегодня мы видим, насколько востребована деятельность волонтеров, граждане специально приходят сюда за помощью и оперативно получают её. Нужно отметить, что ситуация спокойная, все организовано и структурировано по задачам. Считаю, что активное вовлечение инициативных молодых людей в помощь населению Татарстана вносит большой вклад для разрешения сложной ситуации, с которой мы все столкнулись», — сказал министр.

Он подчеркнул, что в 58 МФЦ республики во время переписи населения работают порядка 500 волонтеров. Они консультируют людей по поводу переписи и способах ее прохождения. Они будут заниматься этим до 14 ноября.

По его словам, чаще всего за помощью к волонтерам обращаются пожилые люди, которые приходят в МФЦ для участия в переписи.

«Принимать участие в переписи населения большая честь и ответственность для меня. Мы консультируем всех, кто к нам обратиться по вопросам переписи и помогаем переписчикам вносить ответы, весь процесс занимает от 2 до 3 минут. Очень быстро. Удобство этой переписи еще и в том, что ты можешь внести данные всей семьи», — заявила волонтер Марьям.

Кроме того, в волонтерскую работу во время переписи включились студенческие трудовые отряды. Они работают в МФЦ Казани, Лениногорска и Набережных Челнов.

Тимур Сулейманов призвал всех неравнодушных присоединиться к акции и отметил, что для этого достаточно позвонить на бесплатный номер горячей линии 8 (800) 200-34-11 и оставить заявку со словами: «Хочу стать волонтером». После этого на связь выйдут сотрудники штаба.