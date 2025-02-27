Сулейманов презентовал в Марокко опыт РТ в формировании воспитательной среды

Помощник Раиса РТ, руководитель «Движения Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов презентовал опыт республики по формированию комплексной воспитательной среды на международном «Молодежном форуме знаний для исламского мира» в Марокко.

«Формирование правильных ценностей молодого поколения в значительной степени зависит от среды: социальные сети, пример сверстников, фильмы, книги, игры, реклама – всё это формирует восприятие того, что считается и правильным и наоборот. Решить вопрос создания развивающей среды, которая окружает ребёнка с детского сада и до юношеских лет в России помогает Движение Первых», – рассказал «Татар-информу» Сулейманов.

Он посвятил свой доклад ключевым факторам формирования общества знания и воспитания подрастающего поколения в соответствии с традиционными ценностями.

«Молодежный форум знаний для исламского мира» в Марокко объединил молодых участников со всего исламского мира в штаб-квартире ИСЕСКО в городе Рабат. Мероприятие организовал благотворительный фонд Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума (MBRF), в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и в партнерстве с Всемирной Исламской организацией по образованию, науке и культуре. В мероприятии впервые участвовал представитель России из Казани, недавно избранной культурной столицей исламского мира на 2026 год.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.