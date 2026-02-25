Тимур Сулейманов: В лагерях «Сәләт» летом 2026 года отдохнут более 14 тыс. детей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Летом 2026 года лагеря «Сәләт» примут более 14 тыс. детей. Тематические смены пройдут на базе оздоровительных центров в Татарстане, Башкортостане, Чувашии и Крыму. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.

По его словам, предстоящим летом запланировано проведение 25 смен. Программа включает как всероссийские, так и международные проекты, один из которых будет реализован на базе «Йолдызлы». Совместно с «Движением первых» также подготовлен ряд профильных смен. Кроме того, в Крыму планируется создание двух дополнительных площадок, а для самых маленьких воспитанников организуют смену семейного формата, где дети смогут участвовать вместе с родителями.

Тимур Сулейманов подчеркнул, что популяризация татарского языка остается одной из ключевых миссий сообщества. Он отметил, что знание родного языка является обязательным требованием для каждого вожатого.

Спикер пояснил, что даже те дети, которые приезжают в лагерь без знания языка, после смены начинают проявлять интерес к татарской культуре и музыке, что способствует росту их языкового уровня. Основная задача вожатых, прошедших строгий конкурсный отбор, заключается в том, чтобы через погружение в мир «Сәләт» привить ребенку любовь к национальным традициям и речи.

Зульфия Шавалиева