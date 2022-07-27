Тимур Сулейманов: «Россия становится частью программы молодежных столиц стран ОИС»

Проведение в столице Татарстана V Глобального форума молодых дипломатов и Казанского глобального молодежного саммита делает Россию частью масштабной программы молодежных столиц стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом на пресс-конференции, посвященной проведению данных форумов, рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Он напомнил, что с 26 по 30 августа в татарстанской столице пройдут сразу два масштабных события: V Глобальный форум молодых дипломатов и Казанский глобальный молодежный саммит. Сулейманов отметил, что благодаря этим важным событиям 2022 год для Казани и Татарстана станет особенным.

«Россия становится частью программы молодежных столиц стран ОИС. До этого такого же статуса добивались Стамбул, Фесс и другие города стран – членов ОИС. Самым масштабным из этих событий станет Казанский глобальный молодежный саммит, где мы ожидаем в общей сложности участие более 300 человек из более чем 60 стран», – подчеркнул Тимур Сулейманов.

По его словам, платформа этих форумов помогает поддерживать устойчивость дипломатических связей в региональном и глобальном масштабах.

«Вся логика программы идет по трем трекам: молодые дипломаты, молодежные общественные организации, а также министры по делам молодежи различных стран и послы стран ОИС в России. Это люди, которые воздействуют на условия развития молодежи в десятках стран», – резюмировал Сулейманов.

