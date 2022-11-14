«Абилимпикс» и неформатные проекты: в Минмолодежи РТ обсудили развитие инклюзии

Развитие инклюзии ведет к общему повышению культуры общества. Оно должно быть открыто для людей с особенностями развития, для которых нужно создавать комфортные условия. Таким мнением на заседании инклюзивного совета при Министерстве по делам молодежи РТ поделился глава ведомства Тимур Сулейманов.

«Одним из главных показателей повышения культуры общества является инклюзивность. То есть то, насколько оно открыто, чтобы люди с особенностями развития чувствовали себя комфортно. Для того чтобы это стало нормой, нужно формировать правильные привычки. Для того чтобы еще больше активизировать этот процесс в нашей республике, при нашем ведомстве появился инклюзивный совет», — заявил министр.

Он подчеркнул, что в Татарстане существует большое количество объединений и организаций, направленных на социализацию людей с особенностями развития и оказание им содействия. В частности, Сулейманов отметил движение «Абилимпикс», которое помогает таким людям определиться с будущей профессией и обучает необходимым навыкам.

Одним из ключевых вопросов является системная поддержка подобных проектов. Об этом проблеме на заседании рассказал музыкант и продюсер ансамбля незрячих «Незами» Дмитрий Бекчантаев.

«Я бы хотел поговорить о системности помощи для тех проектов, которые себя уже показали. После посещения высоких кабинетов мне сказали, что нужно задуматься именно о такой системе. Мы не вписываемся в „Абилимпикс“, потому что мы занимаемся социализацией особых людей через искусство. Может ли этим вопросом заняться Минмолодежи РТ?» — поинтересовался он.

В ответ Тимур Сулейманов предложил собрать всех заинтересованных в поддержке таких проектов на специальном совещании, что позволит определить формат поддержки подобных инициатив.

В свою очередь заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин сообщил о мерах поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья со стороны их ведомства, а генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин подробнее рассказал о движении «Абилимпикс» в Татарстане и том, как оно помогает людям с особенностями развития найти свое призвание.

В завершение встречи Тимур Сулейманов заметил, что такой орган, как инклюзивный совет при Минмолодежи РТ, существует пока меньше года, но его работа набирает обороты и впереди еще множество вопросов, которые предстоит решить.