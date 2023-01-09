Тимур Сулейманов рассказал о задачах движения детей и молодежи в РТ, которое он возглавил

Тимур Сулейманов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В каждом районе Татарстана появится отделение Всероссийского движения детей и молодежи. Их задача будет состоять в том, чтобы помогать молодым людям формировать свою систему ценностей. Об этом «Татар-информу» сообщил Тимур Сулейманов, который сегодня назначен руководителем татарстанского отделения нового движения.

«Движение — это про окружение человека, формирующее систему его ценностей начиная с самого раннего возраста. Ценностей, которые определяют его формирование и устойчивое развитие как личности. Важно, что сами дети и молодежь будут непосредственными участниками и организаторами всех процессов в движении. По их инициативе в школах, колледжах и молодежных центрах будут появляться клубы движения. В каждом районе будет создана общественная структура в виде муниципального штаба движения, где будут работать кураторы, ответственные за поддержку деятельности клубов на местах. В каждом районе, в зависимости от численности [населения], на конкурсной основе будет сформирована команда кураторов движения. Его задача — в школе и колледже, подростковом клубе и молодежном центре, доме культуры и спортшколе, в YouTube и „ВКонтакте“, на улице и даже в торговом центре — одним словом везде, где обитает ребенок, помогать ему обрести для себя ценное окружение в виде сообщества интересных сверстников и наставников, полезной информации для своего личностного роста», — отметил Сулейманов.

Напомним, что с сентября 2021 года Тимур Сулейманов занимал пост министра по делам молодежи РТ, сегодня он был освобожден от этой должности и назначен помощником Президента Татарстана. Он возглавит региональное отделение нового Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Уже вышел федеральный приказ о его назначении.

Новое Всероссийское движение детей и молодежи появилось в 2022 году по указу Президента России Владимира Путина. Оно объединит молодых людей со всей страны.