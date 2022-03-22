Тимур Сулейманов предложил увеличить финансирование жилищной программы для молодых семей

В связи с повышением стоимости одного квадратного метра жилья по нормативу Минстроя России в два раза логично будет увеличить объем федерального финансирования жилищной программы для молодых семей. С таким предложением на заседании Комитета Государственной Думы ФС РФ по молодежной политике выступил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Принимая во внимание двукратное увеличение стоимости одного квадратного метра жилья по нормативам Минстроя России, а также необходимость усиления темпов предоставления субсидий молодым семьям в порядке очередности, считаем целесообразным увеличение объемов федерального финансирования для системного изменения вопроса обеспеченности жильем молодых семей Российской Федерации», — заявил министр.

Кроме того, Сулейманов предложил включить региональные и федеральные молодежные программы поддержки молодых семей в национальные проекты. Сославшись на опыт регионов, он предложил разработать программу беспроцентных возвратных займов на улучшение жилищных условий.

Докладчик привел в пример Татарстан, где уже сейчас существует такая программа, по которой молодая семья может взять в беспроцентный заем сумму до 60% от стоимости жилья на срок до 15 лет.