Тимур Сулейманов предложил сделать куратора «Движения первых» помощником главы района

Принять на работу куратора «Движения первых» в качестве помощника главы района Татарстана предложил руководитель регионального отделения этой организации Тимур Сулейманов. Предполагается, что районный куратор будет работать на внештатной основе.

«Местное отделение движения обеспечивает взаимодействие всех первичных отделений и общее управление деятельностью вместе с органами муниципальной власти. Поэтому важно, чтобы районный куратор движения был интегрирован в муниципальную структуру», – сказал спикер на заседании президиума Совета муниципальных образований РТ.

Заработная плата районного куратора определена в размере 74 тыс. рублей. «Эта зарплата федеральная. Нет индексации в зависимости от размера муниципалитета и численности детей. То есть во всех районах кураторы получают одинаковую зарплату», – уточнил Сулейманов.

Он также предложил в каждом районе раз в полгода проводить совет по воспитательной работе и развитию движения. По его словам, совет должен проходить под председательством главы муниципалитета с участием руководителей управлений образования, культуры, спорта и молодежной политики.

Местные отделения «Движения первых» сформированы во всех районах Татарстана. На конкурсной основе определены кураторы, трудоустроенные в региональное отделение движения.