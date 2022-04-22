Тимур Сулейманов: От молодежи мы получаем два запроса — трудоустройство и жилье

Наиболее популярными обращениями от молодежи Татарстана в адрес Минмолодежи РТ являются трудоустройство и поддержка решения жилищного вопроса. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной трудоустройству молодежи в свободное от учебы время, сообщил министр ведомства Тимур Сулейманов.

По словам министра, вопрос трудоустройства является комплексным. Он включает профориентацию, проводимую со школьной скамьи, когда очень важно, чтобы молодой человек определился со своим интересом, кругом направлений.

«Это и Университет талантов осуществляет работу, проводя целый комплекс мероприятий образовательного характера вместе с организациями и предприятиями. Трудоустройству также способствует деятельность летних лагерей, так как большая часть из них носит тематический профильный характер, а также деятельность студенческих трудовых отрядов, с которыми знакомятся не только студенты, но и школьная аудитория», — сказал глава молодежного ведомства.

В качестве успешного примера Сулейманов привел деятельность челнинских студенческих трудовых отрядов, которые в летнее время оказывают помощь и содействие старшеклассникам по подработке в рамках летних лагерей. Этот опыт будет растиражирован.

По словам главы ведомства, помимо профориентации, это система стажировок. В прошлом году более 10 тыс. молодых людей были охвачены работой по 15 направлениям, которые включают в себя педагогические, строительные, сервисные отряды.

Также сейчас разрабатывается комплекс мероприятий под эгидой первого рабочего места. «Идея в том, чтобы по приоритетным направлениям социально-экономического развития РТ оказывалась дополнительная поддержка для формирования взаимных интересов и у работодателя, и у молодого человека», — отметил министр.