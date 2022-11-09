Тимур Сулейманов: «В Международном молодежном центре Казани откроют клубы ООН и ОИС»

О результатах программы летнего отдыха, Казанском плане действий, работе с трудными подростками и о том, как Татарстан стал флагманом молодежной политики всей страны, рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

Тимур Сулейманов: «Для нас важно, чтобы всё, что мы создаем, было востребовано у молодежи» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Число обращений к психологам среди молодежи в Татарстане выросло на 25-30%

Вы чуть больше года назад заняли пост министра. Какие задачи перед вами ставили, что изменилось в молодежной политике Татарстана за год?

Когда меня назначили, я во многом продолжил выполнение тех задач, которые мы сформулировали в 2018 году при образовании Министерства по делам молодежи по созданию условий для самореализации молодых людей, проживающих в Татарстане. Это и социальные вопросы, и качественная инфраструктура, и востребованные проекты для разной молодежной аудитории. Для этого мы определили для себя три установки.

Первая – эффективность. Для нас важно, чтобы всё, что мы создаем, было востребовано у молодежи. Это касается как инфраструктуры молодежных объектов, так и проводимых мероприятий. Если востребовано – значит, эффективно. Именно поэтому мы определили для себя принцип «Ничего для молодежи без самой молодежи». Основным заказчиком становится сама молодежь. К примеру, у нас есть программа реновации молодежных центров. Над созданием концепций работают молодые архитекторы. Проходят общественные слушания, где молодежь сама выбирает направления, которые должны быть в том или ином молодежном центре.

С 2018 года реализуется Республиканская программа капитального ремонта и укрепления материальной базы молодежных центров, уже отремонтировано 13 молодежных центров на общую сумму 920 млн рублей. В 2022 году в программу включено восемь объектов в семи муниципальных районах. За 7 лет проведены ремонтные работы в 162 подростковых клубах на общую сумму 700 млн рублей.

«У нас есть программа реновации молодежных центров. Над созданием концепций работают молодые архитекторы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вторая установка – это качественные кадры. Если специалисты, работающие с молодежью, не могут отвечать вызовам времени, то никакая инфраструктура не сработает как надо. Для этого в 2019 году был запущен корпоративный университет Минмолодежи РТ с целью создания образовательной системы для эффективного достижения поставленных стратегических задач и непрерывного развития кадрового потенциала в долгосрочной перспективе, а также методического обеспечения и сопровождения деятельности специалистов молодежной политики, оценки качества их работы. Например, в октябре прошло обучение для руководителей и специалистов молодежных центров.

Третья задача связана с новым качеством коммуникации. Сегодня это особенно актуально. Каким бы ценным ни был проект, если его через правильный канал вовремя не доставить до аудитории, то его ценность минимальна. Недостаточно просто делать что-то хорошо, важно адресно доносить об этом информацию до целевой аудитории.

Мы работаем над этими основными параметрами. В каждом из них мы уже достигли определенных успехов, многие вещи были задуманы еще до моего прихода, которые мы реализовали за этот год. Это результат командной работы.

Одним из успешных примеров является новая программа ремонта центров психолого-педагогической помощи. В ноябре прошлого года ее поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов. И уже в этом году 15 объектов в шести городах обрели современный облик, в следующем году по плану еще 12.

Ежегодно в наши центры психолого-педагогической поддержки молодежи поступает порядка 106 тыс. обращений разного рода от молодежи. В последние годы работа психологов выходит на первый план. Особенно во время ковида и сегодня, в связи с мобилизацией.

«Существует в Татарстане и телефон доверия. В этом году мы наблюдаем рост количества обращений на 20-25%» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какова динамика по обращениям молодежи в центры психолого-педагогической помощи?

За последние два года прирост порядка 25-30%. Основная масса связана с детско-родительскими отношениями, трудностями во взаимоотношениях со сверстниками и буллингом. Регулярно приходят и запросы, связанные с самоопределением подростков.

Если мы говорим о старшей группе молодежи от 30 до 35 лет, то это молодые семьи, где психологи выступают в роли медиаторов. Здесь мы работаем вместе с ЗАГСом, работники которого перед тем, как подписать документы о разводе, сначала предлагают обратиться к нашим специалистам. Есть много примеров, когда после консультаций пары решают сохранить брак.

Отмечу, что также психологи работают через сообщения в социальных сетях. Напомню, что любое обращение к психологу носит анонимный характер. Даже та статистика, которой обладаю я, это обезличенные цифры.

Существует в Татарстане и телефон доверия. В этом году мы наблюдаем рост количества обращений на 20-25%. Детский телефон доверия работает по всероссийскому номеру 8 (800) 2000-122 круглосуточно.

На этот номер поступают звонки не только от детей. Чаще звонят подростки и их родители, в меньшей степени студенты. Но мы понимаем, что для них такая помощь нужна не меньше.

Поэтому при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова мы запустили Республиканский молодежный телефон доверия с единым номером 8 (800) 555-22-20.

«В Альметьевске Центр психологической поддержки молодежи «Нур» начал свою работу в новом, современном здании» Фото: пресс-служба главы Альметьевского района РТ

Кроме того, мы открыли в Альметьевске Центр психологической поддержки «Нур». Там мы работаем вместе с организацией «Красный Крест». Мы прорабатываем программу межведомственного координационного центра для поддержки населения.

С чем связано бурное развитие тематики психолого-педагогической помощи и повышенное внимание к этой теме?

Это соответствует вызовам времени. Сейчас стало нормой обращаться к психологу. Кроме того, одна из характеристик нового времени цифровизации – это огромное количество информации вокруг. Сейчас у всех есть телефоны с интернетом. Это серьезный инструмент и оружие, которое в неумелых руках может оказать очень пагубное влияние. Информация сама находит человека. Все это влияет на психологическую устойчивость. Особенно когда информация противоречивая.

Татарстан – один из регионов-лидеров молодежной политики. Опыт республики был взят за основу стандарта молодежной политики. Чем именно поделился наш регион?

Татарстан стал поставщиком технологий и кадров для молодежной политики. В 1993 году в нашей республике был принят закон о молодежи и молодежной политике. С тех пор наши депутаты говорили о важности принятия аналогичного закона и на уровне всей страны. Многие положения татарстанского закона были взяты за основу федерального документа, принятого в 2020 году.

Молодежная политика становится приоритетом по всей стране. Мы это видим в конкретных документах и действиях. Например, молодежная политика появилась в Конституции страны, в закон об образовании дополнительно вписывается воспитательная компонента для высших учебных заведений, принят профстандарт специалиста по работе с молодежью. Это все за последние четыре года. Все эти темы так или иначе обсуждались последние 30 лет. Безусловно, наши наработки оказали влияние на данные решения.

Примером является появление федеральной программы реновации инфраструктуры молодежной политики «Регион для молодых». У нас программа реновации МЦ и детских лагерей появилась еще в 2019 году. Правительство России выделило 5 млрд рублей для того, чтобы на конкурсной основе выбрать объекты в регионах страны, где будет выделяться софинансирование для реновации молодежных объектов.

По поручению Президента России Владимира Путина также разрабатывается федеральная программа по реновации детских оздоровительных лагерей. В ее основу лягут татарстанские подходы, которые мы используем уже несколько лет.

«Благодаря ремонту 26 лагерей за последние три года пропускную способность учреждений удалось увеличить на 700 детей в смену» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Этим летом в Крыму отдохнули более 5 тыс. детей из Татарстана

О летнем отдыхе. Мы знаем, что дети из Татарстана отдыхали этим летом в Крыму. Не опасно ли было отправлять туда подростков и детей, учитывая нестабильную обстановку совсем рядом с полуостровом?

На Черноморском побережье отдохнули более 5 тыс. детей. Все прошло хорошо, как и планировали. В Крыму летний отдых прошел даже активнее, чем в прошлые годы, потому что там открылся круглогодичный лагерь «Сэлэт – Ак Барс». Великолепная инфраструктура со всеми удобствами для проживания. Там в этом году состоялись три смены, дети до сих пор пишут положительные отзывы. Кроме татарстанских ребят были приглашены и дети из Крыма.

Какие планы по развитию системы детских лагерей в самом Татарстане?

За это лето в лагерях республики отдохнули чуть более 154 тыс. детей. Всего в течение года число детей и подростков достигает 218 тысяч с учетом зимних, весенних и осенних каникул.

Сеть наших лагерей мы планируем расширять. Благодаря ремонту 26 лагерей за последние три года пропускную способность учреждений удалось увеличить на 700 детей в смену. На следующий год мы планируем прийти с программой реновации в те лагеря в районах Татарстана, которые не видели ремонта уже 40-50 лет. К примеру, в Ютазинском, Муслюмовском, Кукморском районах. На сегодняшний день 15 лагерей находятся в очереди на реновацию.

«УРАМ» стал триггером для того, чтобы подобные площадки появлялись в муниципалитетах. В более половины районов Татарстана уже появились подобные площадки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По всей республике создадут сеть экстрим-парков по примеру «УРАМа»

Какое влияние на молодежную политику в Татарстане оказало появление экстрим-парка «УРАМ»?

Во-первых, многие молодые люди начали вести активный образ жизни. Если в первый год после открытия порядка 1 тыс. человек приходили покататься на самокатах и скейтах, то сейчас десятки тысяч людей посещают парк.

Во-вторых, Казань получила еще один центр притяжения спортсменов. Ежегодно прирост около 1,5 тыс. человек от 14 до 35 лет, которые переезжают в столицу Татарстана. Экстрим-парк «УРАМ» стал одной из причин такой динамики. К примеру, четыре члена сборной России по BMX переехали к нам, чтобы тренироваться.

Более того, «УРАМ» стал триггером для того, чтобы подобные площадки появлялись в муниципалитетах. В более половины районов Татарстана уже появились подобные площадки.



Еще один эффект – это возможность взаимодействовать с разной молодежью. Не с теми, кто приходит по нашему приглашению на наши мероприятия. Здесь мы можем быть на связи с неформальной молодежью, которая обычно старается остаться в стороне от участия в министерских мероприятиях. У нас есть общественное пространство, где мы можем взаимодействовать с той аудиторией, которая в постоянном режиме посещает парк. Это сообщества экстремальщиков, уличных художников, музыкантов и многие другие. Мы видим, что их количество постоянно растет.

Экстрим-парк «УРАМ» – это не просто инфраструктура, а скорее уникальная среда, которую формируют люди. Он и управляется представителями молодежных сообществ. Они сами создают необходимые условия для самореализации молодежи с соответствующим содержанием, потому что это их среда. Наша задача – быть рядом, поддерживать и направлять.

В ближайшее время в Татарстане появится подпрограмма по развитию городских сообществ. Она поддержана Президентом Республики Рустамом Миннихановым. Это комплекс мероприятий, направленный на самореализацию разной молодежи по музыкальному направлению, граффити, брейк-дансу и другим. Это позволит ресурсно поддерживать такие сообщества по всему Татарстану.

В ближайшем будущем мы планируем создать сеть подобных экстрим-парков по всей республике, чтобы у каждого подростка была возможность развиваться в этом направлении, и в том числе сделать отдых детей на этой площадке безопасным и организованным.

«В Казани прошел Глобальный молодежный саммит. Приехали представители почти 70 стран» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани появится Международный молодежный центр

В этом году Казань стала Молодежной столицей ОИС. В Казани прошел Глобальный молодежный саммит. Какой итог?

Приехали представители почти 70 стран. Из них порядка 20 приехали на уровне министров и заместителей министров по делам молодежи. Это произошло впервые в истории молодежной политики нашей страны. Итогом стал Казанский план действий, где закрепляется роль России в развитии международного сотрудничества. С 15 странами мы подписали соглашение о сотрудничестве по ряду вопросов, в том числе стажировкам, образовательным программам, совместным детским лагерям.

Есть поручение о создании отдельной программы международного молодежного сотрудничества между Россией и ОИС. Это говорит о том, что на ближайшие 5-10 лет мы планируем укрепление молодежного взаимодействия с этими государствами.

В Казани появится постоянно действующий центр управления этой программой – Международный молодежный центр. Сейчас мы вместе с Росмолодежью согласовываем концепцию. Она направлена нашим коллегам из других стран.

На его площадке будут размещены клубы различных международных организаций, среди которых ООН, ОИС, АСЕАН и другие. Там будет базироваться научно-исследовательский центр, который будет заниматься исследованиями по актуальным вопросам молодежной политики. К примеру, тема миграции, которая волнует всех, особенно в условиях нестабильной внешнеполитической ситуации. Она носит не только внутристрановой характер, но и международный.

«В прошлом году мы запустили проект «Свои» для подростков в трудной жизненной ситуации. Он реализуется вместе с республиканским движением «Форпост» Фото: laishevskyi.ru

«Трудных подростков не надо учить правильно жить, им нужно подобрать социальную роль»

Какая работа проводится Министерством с трудными подростками? Становится ли их больше?

Здесь мы работаем вместе с Республиканской комиссией по делам несовершеннолетних, чтобы своевременно выявлять и межведомственно подходить к оказанию помощи таким подросткам. В этом направлении работают наши психологи и учреждения. Задача – индивидуально подойти к ситуации подростка, выявить причины возникшей проблемы и оказать помощь через наши учреждения молодежной политики и общественные организации.

В прошлом году мы запустили еще один проект в сфере профилактики – это проект «Свои» для подростков в трудной жизненной ситуации. Он реализуется вместе с республиканским движением «Форпост», Республиканской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, МВД по РТ. Мы не просто предлагаем кружок по интересам, а вместе с психологами помогаем разобраться в причинах правонарушений подростка, помогаем найти ориентир в лице наставника, который не «учит, как жить», а помогает найти положительную социальную роль.

Еще один формат работы с подростками заключается в том, чтобы вместе с ребятами делать добрые дела. Важно, что это не обязательные работы, которые их заставляют делать. Молодой человек оказывается в среде своих сверстников, вместе с которыми он делает что-то хорошее с удовольствием.

Хороший пример такой работы есть в Заинске. Там трудные подростки вместе с архитекторами работали над арт-объектом, который затем установили в парке. Теперь ребята следят за ним и поддерживают порядок. Это отличный опыт, который мы планируем тиражировать.

«Ключевым событием года станет создание нового Всероссийского движения детей и молодежи» Фото: © Рамиль Гали /

В резиденции «Созвездие-Йолдызлык» произошел пожар в июне этого года. Затем были слухи о переезде движения в новое здание. Какое окончательное решение принято по этому вопросу?

У «Созвездия-Йолдызлык» прекрасная резиденция, которая сейчас требует восстановления. На сегодняшний день там ведутся работы по ремонту здания. Подсчитывается смета, затем перейдем к строительным работам. Ребята обязательно в скором времени туда вернутся.

Следующий год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника. Какие планы на 2023 год?

Ключевым событием года станет создание нового Всероссийского движения детей и молодежи. Важно, чтобы движение было принято детьми, педагогами, подростками и так далее. Вместе с движением появятся новые возможности для развития подростков и молодежи, формирования и воспитания личности. Оно призвано стать механизмом, объединяющим и укрепляющим наши молодежные организации.

Мы часто слышим, что авторитет педагогов сейчас ниже, чем раньше. Все это нужно закладывать с малых лет. Новое движение будет формировать уважительное отношение к наставникам у детей и при этом ответственность у старших товарищей по отношению к младшим.