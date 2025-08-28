Тимур Сулейманов о IV Казанском молодежном саммите: «Между нами сложилось доверие»

Доверительные отношения между Татарстаном и молодежным форумом ОИС начались еще в 2007 году, когда власти приняли решение доверить Татарстану движение «Сэлэт» и учредить Академию Молодежной дипломатии. Такую же положительную тенденцию можно увидеть и на IV Казанском глобальном молодежном саммите. Об этом сообщил «Татар-информу» помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.

«Сегодня Татарстан по праву является одним из мостов, который помогает России поддерживать международные коммуникации», – отметил Сулейманов.

Также Сулейманов подчеркнул, что в 2022 году ОИС приняла решение признать Казань молодежной столицей Исламского мира и направила соответствующую позицию всем странам.

«Безусловно, это символ доверия не только к Татарстану, но и к нашей стране, к Российской Федерации, со стороны не только организации, но и каждой из 57 стран, дружественных нам стран. Эта дружба сегодня создает новые возможности для молодежи, для обмена мнениями», – заявил он.

По словам помощника Раиса РТ, география мирового сотрудничества значительно расширяется. Теперь это не только страны ОИС, но и страны Латинской Америки, Африки.

«Роль республики в том, она выступает площадкой, центром коммуникации на мировой арене. Татарстан – это своего рода модератор в данной повестке, который привлекает различные структуры к взаимодействию с нашими коллегами», – говорит Сулейманов.