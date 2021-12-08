Тимур Сулейманов: Нужно заинтересовать работодателей в приеме на практику подростков

В Татарстане одной из актуальных проблем является трудоустройство и занятость молодежи. Об этом заявил журналистам министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов перед седьмым заседанием Молодежного парламента при Госсовете РТ.

«Этот вопрос также лидирует по опросам населения. Он связан с созданием условий, которые смогут заинтересовать работодателя принимать к себе на практику, на стажировку в свободное от учебы время подростков. У нас есть такая практика в рамках студенческих трудовых отрядов, когда мы помогаем ребятам еще до того, как они станут выпускниками ссузов или вузов, получить опыт, чтобы, приходя на рабочее место, они показывали уже некий трудовой стаж», — сказал спикер.

По мнению Сулейманова, эту проблему необходимо поднять на федеральном уровне, поскольку она связана с вопросами законодательного характера.

«Мы видим, что существуют все предпосылки для системных изменений в части формирования и реализации молодежной политики. И в Госдуме появился новый Комитет по молодежной политике, в чьей повестке вопросы, связанные с нормотворческой деятельностью. То есть он может усовершенствовать рамочный закон о молодежной политике, добавив туда механизмы, которые будут там отражены», — отметил министр.