Сулейманов: Нормативная база — основа для создания условий для самореализации молодежи

Сегодня в Минмолодежи РТ состоялся круглый стол с участием членов Молодежного парламента при Госсовете Татарстана, министра по делам молодежи республики Тимура Сулейманова и председателя комитета Госсовета РТ по социальной политике Светланы Захаровой. Специалисты по работе с молодежью выдвинули свои предложения по разработке нормативных норм, которые помогли бы молодым людям в их самореализации.

Тимур Сулейманов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Сейчас особенно актуален вопрос нормативного обеспечения работы. Эта деятельность не такая яркая, но очень нужная, потому что это фундамент, на котором мы будем создавать институты, которые помогут молодежи реализовать свой потенциал», — сказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

На заседании выдвинули предложения о повышении мотивации работодателей для принятия на работу молодых специалистов, а также подняты проблемы, связанные с трудоустройством подростков. Кроме того, Президент лиги студентов РТ Руфат Киямов выдвинул предложения о снижении налоговой нагрузки для предприятий, которые берут на работу выпускников вузов.

Руфат Киямов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Далее участники встречи обсудили проблему законодательного регулирования служб психологической помощи. На сегодня законодательно не зафиксирована ответственность за оказание такой помощи, из-за чего зачастую людям оказывают услуги некачественно. Это в свою очередь может привести к тяжелым последствиям и наносит большой удар по авторитету психологии как науки.

Следующей темой стало создание добровольческих центров в вузах республики для более масштабной работы с добровольчеством, а также стандартизация работы молодежных центров и меры поддержки сельской молодежи Татарстана.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

По итогам заседания была составлена резолюция, которая будет направлена для рассмотрения в Государственный совет республики.

«Мы отправили запрос во все молодежные организации. Мы впервые составляем такую резолюцию. Мы ее направим в Госсовет Татарстана, где они рассмотрят наши предложения и смогут передать их в Госдуму», — пояснила председатель Молодежного парламента при Госсовете республики Нина Шимина.

Фоторепортаж Салавата Камалетдинова: