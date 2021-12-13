Тимур Сулейманов назвал главные потребности работающей молодежи в Татарстане

Больше всего работающая молодежь Татарстана нуждается в помощи при трудоустройстве, приобретении жилья и профессиональном развитии. Таким мнением на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» поделился министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Первое – это помощь в том, чтобы найти трудоустройство без значительного трудового стажа. Для уже работающих молодых людей один из самых актуальных вопросов – это жилищный. И на третьем месте меры поддержки, связанные с его профессиональным развитием», – отметил министр.

По его словам, по всем этим вопросам в Татарстане реализуется ряд мероприятий, в том числе жилищные программы для молодых семей и многое другое.