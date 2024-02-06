Тимур Сулейманов назвал главную цель «Движения первых» в Татарстане на 2024 год

Главной целью «Движения первых» в Татарстане на текущий год станет научить ребят работать не только в рамках отдельных проектов, но и воплощать идеи на регулярной основе. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

«Когда ты реализуешь проект, он ограничен по времени, есть конкретная цель, ресурсы, даты. Но в этом году мы хотим уделить внимание процессам, чтобы научиться регулярно повседневно совершать добрые дела. Особенно это важно, когда инициаторами становятся сами ребята в формате самоуправления», — отметил собеседник.

Он напомнил, что в прошлом году подобной целью было создание в каждой школе отделения движения, с ней ребята справились.