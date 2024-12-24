«Академию Первых» запустят в Татарстане в 2025 году

Главной целью отделения «Движения Первых» в Татарстане в 2025 году станет воспитание самостоятельности для первичных отделений организации. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель реготделения организации Тимур Сулейманов.

«Основная задача - научить команды детей самостоятельности, чтобы развитие "Движения Первых" было не заботой взрослых, а интересом участников организации. В 14-17 лет ребята способны уже на многое. Они могут самоорганизоваться, вести деятельность и без постоянного участия взрослых совершать много добрых дел», - заявил собеседник.

Для этих целей будет запущена «Академия Первых», где ребят будут обучать организаторским навыкам, добавил он.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.