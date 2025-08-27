Тимур Сулейманов: Наши дети татарский язык должны знать лучше нас

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помощник Раиса Татарстана, руководитель регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Татарстане Тимур Сулейманов на пленарном заседании IX Всемирного форума татарской молодежи рассказал о факторах, влияющих на сохранение и развитие татарского языка.

«Этот вопрос – многогранный. Я считаю, что самопознание нации на таких собраниях для молодежи особенно важно. Один из самых главных вопросов в том, знают ли наши дети татарский язык. Знание языка начинается с садика, интереса к татарскому языку. Безусловно, многое зависит от нас самих. Мы должны поставить себе такую задачу, чтобы наши дети татарский язык знали лучше, чем мы», – сказал он.

По мнению спикера, если активисты сами не начнут прилагать усилия для решения этого вопроса, то ничего ни от кого ждать не надо.

«Предложения перед властями тоже надо ставить. Но многое зависит от нас самих. Мне кажется, необходимо осознать, пробудиться. Если этот форум сможет пробудить эти чувства, это успех. Призываю вас общаться с друг другом на татарском. Делать добрые дела в отношении нашей истории, культуры», – обратился Тимур Сулейманов к участникам форума.

«Желаю, чтобы сессии, встречи прошли плодотворно. Говорят, одна встреча – одно мгновенье и как целая жизнь. Это момент, который придает нам сил. Пусть форум укрепит эту связь. Когда люди собираются вместе, появляются новые планы, инициативы. Многое делается, но [всё же] недостаточно. Все инициативы получают поддержку. Комиссия по языкам работает очень активно, спасибо Раису [РТ Рустаму Минниханову], [председателю комиссии] Марату Ахметову», – сказал помощник Раиса Татарстана.

Он напомнил, что последние три года руководит региональным отделением «Движения первых». «Создали 13-е направление, это направление родных языков. Это очень важно. Надо на всероссийском уровне создать патриотическое движение. Это отношение к родному языку, культуре. Каждые три-четыре месяца во время встречи с комиссией проектам оказывается поддержка. Организуются смены в лагерях: сегодня заинтересовать подростков нелегко, мы с ними ведем активную работу. Активно работаем с «Рувики» (российская онлайн-энциклопедия – прим. Т-и). Если мы хотим сохранить татарский язык, он должен быть в интернете», – подытожил Тимур Сулейманов.

Зиля Мубаракшина