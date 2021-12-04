Тимур Сулейманов исполнит новогоднее желание мальчика из Саранска, мечтающего о качелях

Министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов поучаствовал во Всероссийской акции «Елка желаний». Он исполнит мечту мальчика из Саранска Романа Клишина, который хочет получить в подарок качели на канате.

«Этот проект объединяет всех вокруг очень благородной идеи — подарить веру в новогоднее чудо детям, которые в этом особенно нуждаются. Я очень рад, что проект „Мечтай со мной“ нашего соотечественника Тимура Сафина сегодня имеет такую популярность на федеральном уровне, с каждым годом становясь все более масштабным», — отметил Сулейманов.

Напомним, «Елка желаний» — это специальная акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и каждый год объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела.

Акция началась 15 ноября и продлится до 28 февраля. Заявки на участие принимаются до 11 декабря. Чтобы присоединиться к акции, нужно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф.