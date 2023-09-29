Тимур Сулейманов: Именно в школах и колледжах закладываются основы патриотизма

В преддверии старта выборов в «Советы первых», которые появятся во всех школах, колледжах и техникумах, помощник Раиса Татарстана, руководитель татарстанского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов встретился со школьниками. Он рассказал ребятам о том, чем будут заниматься органы детского самоуправления и как туда попасть.

«Самое главное для нас — знать, как будет работать “Движение первых” в школах и коллеждах каждый день. Именно в учебных заведениях формируется ежедневный патриотизм. Он заключается в том, что тебе не все равно. Но это не случается по щелчку пальцев. “Советы первых” будут определять, как наша организация будет представлена в школе или колледже», – отметил Сулейманов.

Он пояснил, что на данный момент идет активная подготовка команд к выборам, определяется место проведения голосования. По словам Сулейманова, оно пройдет «по-взрослому»: будут организованы специальные урны, выборы пройдут с участием наблюдателей.

При этом выбирать команду «Совета первых» будут не только те, кто уже вступил в движение, но и все остальные учащиеся.

После того как будут сформированы органы детского самоуправления в каждой школе и колледже, будет выбран «Совет первых» на уровне района, который будет совместными усилиями придумывать мероприятия и реализовывать их, добавил помощник Раиса РТ.

При этом «Совет первых» будет избираться в начале каждого учебного года. Такой подход поможет ребятам доносить свои идеи и реализовывать их на площадке движения, подчеркнул депутат Госсовета VI созыва, руководитель «Движения первых» в Казани Динар Бариев.

«Для нас формирование “Совета первых” – это еще одна возможность познакомить ребят с движением в целом. У ребят появится возможность через самоуправление решать общие проблемы и реализовывать свои идеи. Задача – создать мостик между руководством школы и детьми», – заявил Бариев.

Предполагается, что «Совет первых» должен состоять из председателя, его заместителей по направлениям движения и секретаря. Однако ребята в каждом учебном заведении могут корректировать эту структуру в зависимости от особенностей их школы или колледжа.