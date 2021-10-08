Тимур Сулейманов: Год цифровизации в Татарстане — способ еще ближе узнать нашу молодежь

фото:©Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

Год цифровизации, объявленный в Татарстане, — это хороший способ узнать молодежь республики, для которой форматы онлайн и офлайн практически неразделимы. Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» после обращения Президента РТ Рустама Минниханова поделился министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Следующий год определен Годом цифровизации. Это важная задача, которая стоит сегодня перед отраслью молодежной политики. Поскольку это вызов времени, потому что молодые люди практически не разделяет офлайн- и онлайн-среду, а с другой стороны, это способ еще лучше узнать молодежь и более адресно предлагать инструменты для ее самореализации», — отметил собеседник.

Также он подчеркнул, что Президент РТ в своем послании выделил необходимость работы с сельской молодежью. Сулейманов напомнил, что недавно завершился автобусный тур «Время возможностей», где активисты посещали как раз сельские поселения.