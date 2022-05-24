Тимур Сулейманов: Форум «Биляр» можно назвать самым большим палаточным лагерем в России

Форум «Биляр» молодежной организации «Сэлэт» — самый большой палаточный лагерь в России. Детский лагерь такого формата организует только Татарстан, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

По словам министра, опытом татарстанцев интересуются их федеральные коллеги, которые решили направить в Биляр группу из 300 человек.

«Форуму придает дополнительный вес историческая ценность места его проведения. В то же время он предлагает сильную образовательную программу. Кроме того, дети здесь находят себе друзей. Мы хотим, чтобы одаренные и стремящиеся к знаниям дети познакомились, подружились. Четвертая цель форума — татарский язык. Миссия организации „Сэлэт” — создание татароязычной среды», — рассказал Сулейманов.

Директор молодежного центра «Сэлэт» Айгуль Габдрахманова напомнила, что при проведении форума уделяется большое внимание соблюдению правил безопасности.

«Мы подчиняемся правилам Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Роспотребнадзора, с ними работаем. Родителям нет оснований беспокоиться. Они всегда могут связаться в вожатыми. Также уделяем внимание психологическому здоровью ребенка», — пояснила она.

С 26 июня по 8 августа в Билярском историко-археологическом музее-заповеднике на территории Алексеевского района РТ пройдет XI Международный молодежный образовательный форум «Сэлэт». Будут организованы шесть профильных смен, в ходе которых ведущие эксперты, ученые, деятели культуры и искусства Татарстана и России проведут мастер-классы, лаборатории и тематические площадки.

Первая смена «һөнәрләр Биләр форум» окажется посвящена навыкам, которые обеспечивают эффективность профессиональной самореализации. Она стартует 26 июня. Творческая смена «Иҗат Биләр форум» будет работать с 3 по 8 июля. Третья смена — социальных навыков («Социаль күнекмәләр Биләр форум») запланирована на 11–16 июля. Смена информационных технологий «Мәгълүмати технологияләр Биләр форум» пройдет 28 июля — 1 августа. Лидерский форум состоится с 4 по 8 августа. Через проект «Җанлы Сәләт» («Живой Сэлэт») с работой смен можно будет знакомиться онлайн в официальных аккаунтах организации во «ВКонтакте» и на YouTube.