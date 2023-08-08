Тимур Сулейманов: Думаю, о «Движении первых» знают уже более 90% подростков Татарстана

Активная работа «Движения первых» в Татарстане сделала организацию узнаваемой для более чем 90% подростков. Об этом на брифинге в Кабинете министров Татарстана сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

По его словам, этим летом Движение организовало множество мероприятий, чтобы познакомить ребят со своими ценностями и направлениями.

«Если собрать все наши активности, то только именно нашей программной деятельности мы охватили около 30 тыс. человек. Это те, с которыми мы уже активно взаимодействовали. Хочу подчеркнуть, что мы не гонимся за цифрами и количеством, важно качество и желание ребят быть в движении. Информационно же, однозначно, мы уже охватили свыше 90% нашей целевой аудитории. Во всех школах, классах прошли уроки о нашей организации, но говорить о том, что все, кому рассказали, запомнили и сразу зашли на сайт, неправильно», – рассказал спикер.

Он подчеркнул, что этот год стал стартовым для «Движения первых», а уже с 1 сентября пойдет более высокая активность, в том числе и в плане роста числа членов организации.

Сулейманов особо выделил летний каникулярный период как время привлечения максимального внимания подростков к деятельности организации. Так, «Движение первых» провело пять профильных смен в детских лагерях по направлениям «Первые новаторы», «Время первых. Команда Казани», «Время первых. Команда творчества», «Время первых. Команда медиа», и сейчас еще продолжается смена, посвященная волонтерству.

Также в этом году автобусный тур «Время молодых» Минмолодежи РТ прошел совместно с «Движением первых» и получил новое название «Время первых». Ребята из новой организации проехали по 14 районам Татарстана, где рассказывали о ценностях, направлениях и возможностях, которые предоставляет движение, добавила первый замминистра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

«С 21 июня по 19 июля тур охватил почти 4 тыс. отдыхающих в 20 детских оздоровительных лагерях республики 14 районов Республики Татарстан. Дети делали зарядку под флешмобы движения, играли в интерактивную игру “Будь в Движении”, встречались с популярными спортсменами и общественными деятелями. Праздник завершался дискотекой в формате “Стартин” – это соревнования между командами за звание “самого классного” танца, песни, фотоснимка, стихотворения или художественного произведения», – пояснила она.

Второй этап автобусного тура для школьников и студентов ссузов пройдет осенью, с 4 сентября по 11 октября текущего года, в каждом из 45 муниципальных районов, заключила Мустафина.