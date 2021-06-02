В Казани ведущими детского праздника стали журналисты изданий для детей

В Казани 1 июня у здания «Татмедиа» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Организаторами события выступили Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Республиканский открытый телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». В роли ведущих попробовали себя журналисты известных детских изданий Татарстана — «Салават күпере», «Сабантуй» и «Ялкын».

Юных казанцев ждала яркая программа с играми и мастер-классами. Каждый ребенок мог самостоятельно сделать блокнот и срезать с веревки подарок с завязанными глазами. Маленьких гостей угощали сахарной ватой и приглашали принять участие в конкурсе рисунка. Помимо прочего, на празднике работал мастер аквагрима. В результате уже к середине мероприятия площадка заполнилась многочисленными тигрятами, принцессами и феями.

Впрочем, ключевым моментом вечера, безусловно, стал концерт с участием юных татарстанцев. Участники видеопроекта «СалаваTik» исполнили популярные татарские песни, присоединились к поздравлениям и молодые таланты фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Яркие костюмы и заводные мелодии не оставили равнодушными никого из гостей. Несмотря на пасмурное небо, присутствующие не могли сдержать улыбок. Зрители подпевали, пританцовывали и радовали артистов аплодисментами.

«Веселиться мы очень любим, гуляем всей семьей, — рассказала гостья праздника Миляуша. — Дети развлекаются, а взрослые общаются и отдыхают от проблем».

Участники мероприятия не торопились расходиться по домам. Ребята группами по нескольку раз перебегали от одной зоны развлечений к другой.

«Дети — самое главное, что у нас есть. И хорошо, что в их честь устраивают такие чудесные торжества», — поделилась впечатлениями другая гостья события — Ольга.

После концерта состоялось открытие фотовыставки, приуроченной к 20-летию фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». В экспозиции представлены снимки, запечатлевшие историю фестивального движения с момента его зарождения и по сей день.

Выступивший с речью во время мероприятия первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов назвал детей самым чистым и светлым на земле.

«Миссия фестиваля „Созвездие-Йолдызлык“ — это воспитание души. Пусть движение живет в семьях, в наших одаренных потомках», — подчеркнул он.

Заслуженный деятель искусств Татарстана и Крыма, генеральный продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов уверен, что основу одноименного движения составляют бабушки и дедушки.

«Именно они знают эти замечательные, чистые и светлые колыбельные, эти великие песни наших отцов и прадедов. И мы не позволим никакой низкопробной культуре овладеть сознанием нашей молодежи», — заявил Туманов.

Спикер призвал молодых татарстанцев присоединяться к движению «Созвездие-Йолдызлык», которое, по его мнению, поможет им найти и понять себя.

«Огромное спасибо Президенту Татарстана Рустаму Минниханову за то, что он поддерживает фестиваль, аналогов которому в мире просто нет, — сказал Туманов. — Это Эрмитаж любви. Если в музее собраны материальные ценности, то Татарстан — это Эрмитаж света, счастья и духовной чистоты, которые есть у юных жителей республики».

В завершение выступления Дмитрий Туманов вручил руководителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдара Салимгараева медаль и почетную грамоту фестиваля — «за сбережение духовности молодежной творческой элиты» Татарстана.

«Спасибо вам и вашим единомышленникам за то, что вы вкладываете в наших детей, — обратился в ответ руководитель агентства к генеральному продюсеру фестиваля. — Вы делаете очень большое, огромное дело. Вашу работу мы ощущаем каждый день. И дай Бог, чтобы все ваши воспитанники имели возможность развиваться и раскрывать свои таланты».

Фото: Глеб Михалев.