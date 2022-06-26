Тимур Сулейманов: День молодежи в этом году — самый масштабный в истории Казани

В этом году Казань попала в число десяти городов, где День молодежи спонсируется профильным федеральным агентством — Росмолодежью. В экстрим-парке «Урам» организовано множество площадок. Там же проходит фестиваль «Уличная классика» и выступления известных российских артистов. Этот праздник можно назвать самым масштабным в истории столицы Татарстана. Таким мнением поделился министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Сегодняшний День молодежи — самый масштабный за всю историю его проведения в Татарстане. При этом сам День молодежи мы празднуем три дня: 25, 26 и 27 июня. Вчера более 100 тыс. человек пришли на праздник в Набережных Челнах, и сегодня мы видим прекрасную атмосферу здесь, в экстрим-парке „Урам“. Получилось сделать праздник для такой разной молодежи, где каждый может найти что-то по вкусу», — отметил Сулейманов.

Он напомним, что в парке работают образовательные площадки, проходит фестиваль «Уличная классика», куда съехались спортсмены из более чем 50 регионов России, организованы арт-площадки и многие другие активности.

Казань попала в список городов, поддерживаемых Росмолодежью, потому что здесь создана вся необходимая инфраструктура, чтобы принять молодежь со всей страны, добавил советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Егор Литвиненко.

«Экстрим-парк „Урам“ — одна из главных точек притяжения для всех ребят, которые занимаются уличной культурой. Казань просто не могла не войти в этот шорт-лист. Многие переезжают из других регионов, чтобы заниматься здесь», — пояснил он.

Среди почетных гостей праздника оказался пятикратный чемпион России по BMX, участник Олимпийских игр в Токио Ирек Ризаев. Он станет участником турнира среди профессионалов, который также пройдет в День молодежи в Казани.

«Это невероятные мероприятия, они необходимы для поддержания интереса молодежи к экстремальным видам спорта. Здесь собраны огромное количество площадок, где каждый может найти себе занятие по душе. Получилось то, что нужно», — уверен Ризаев.

Уже сейчас жители и гости города могут на празднике пообщаться с волонтерами, поучаствовать в денс-баттлах, поиграть в настольный футбол, позаниматься аэробикой или найти себе другие занятия. В 19.30 в экстрим-парке «Урам» выступит группа «Иванушки International», а в 21.00 на главную сцену выйдет Niletto.