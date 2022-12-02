«Ярдэм янэше» о гуманитарной помощи: «Мы поможем лисичанцам пережить зиму в тепле»

Движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» собирает и отправляет гуманитарные грузы для жителей Лисичанска и российских бойцов в зоне СВО. Координатор движения Тимур Сафин рассказал «Татар-информу» о том, кто встречает груз на «той стороне», что сейчас необходимо лисичанцам и почему приносить домашние заготовки в пункт сбора помощи – неудачная идея.

Тимур Сафин: «Мы находимся на связи с администрацией Лисичанска и по их запросам формируем списки. Обновляем их раз в две-три недели» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы придерживаемся простого правила: вторая теплая куртка лишней не будет»

Кому вы отвозите и передаете грузы?

Мы формируем и отправляем гуманитарные колонны жителям города Лисичанска, а также нашим ребятам, которые выполняют возложенные на них боевые задачи в зоне СВО.

Как вы узнаете потребности мирных жителей в зоне СВО?

– Мы находимся на связи с администрацией Лисичанска и по их запросам формируем списки. Обновляем их раз в две-три недели. Например, сейчас мы делаем акцент на всем, что нужно для обогрева.

Это обогреватели, дизельные электрогенераторы и теплая одежда в большом количестве. Что касается наших военнослужащих, то мы советуемся с коллегами в Татарстане. Мы придерживаемся простого правила: вторая теплая куртка лишней не будет.

В Лисичанск за последние два месяца мы отправили уже 495 тонн гуманитарных грузов. На следующей неделе мы планируем отправить еще одну колонну. Она только формируется, в ней будет порядка 200 тонн.

Помогаем бойцам различных военных формирований. В эти грузы включаем только необходимые вещи: продукты, печки для приготовления еды и обогрева, спальные мешки. Мы ставим перед собой цель создать для военнослужащих наиболее комфортные условия, насколько это возможно.

Что вы отправляли в прошлых грузах?

В Лисичанск в прошлый раз мы отправили две фуры стройматериалов, продуктов длительного хранения, дизельные генераторы и очень много медикаментов. Я на прошлой неделе сам был в Лисичанске и проникся ситуацией. Дома по большей части разгромлены, а зима уже началась. Необходимо восстановить дома, а главное – крыши, и мы передаем стройматериалы для этого.

Бойцам отправляли, к примеру, инструменты, палатки, печки, теплые вещи. Все вещи, которые мы передаем, собраны усилиями общественности, предпринимателей, неравнодушных граждан. Каски, бронежилеты, тепловизоры – это не наша задача, во-первых, а во-вторых, у нас нет возможности этим заниматься.

«Приносить нужно то, что указано в списке на сайте ярдям.рф. В нем несколько разделов, в каждом из которых есть конкретный перечень того, что требуется сегодня жителям Лисичанска Фото: vk.com/yardem_rt

«Лисичанцы спят под несколькими одеялами, чтобы не замерзнуть»

В чем сейчас больше всего нуждаются лисичанцы?

В теплых вещах, дизельных и бензиновых генераторах, во всем, что может помочь согреться. Это самые нужные позиции на данный момент. Что мы имеем в виду под теплыми вещами? Это не только теплая одежда, но и одеяла, подушки, куртки, спальные мешки. Зиму надо пережить в тепле. В Лисичанске в прогретом помещении средняя температура около 12-13 градусов, это еще когда на улице плюс. Обычно люди спят одетыми и под четырьмя одеялами, чтобы не замерзнуть.

Что можно и нужно приносить татарстанцам в пункты сбора гуманитарной помощи?

Приносить нужно то, что указано в списке на сайте ярдям.рф. В нем несколько разделов, в каждом из которых есть конкретный перечень того, что требуется сегодня жителям Лисичанска, нашим отцам, братьям, находящимся в зоне СВО.

Есть, к примеру, категория «Продовольственные товары». В ней значатся разного рода консервы, продукты, которые долгое время не портятся, такие как кофе, сгущенка, хлопья и орехи. В категории «Медикаменты» представлены все типы лекарств, которых сейчас не хватает. Например, антигистаминные препараты и антибиотики. Далее начинается раздел со списком для «Общебытовых потребностей», в нем влажные салфетки, полотенца и крема. В разделе «Одежда и обувь» расписаны размеры сапог, которые нужны в большом количестве, а также свитеров и многого другого.

«Больше всего нуждаются лисичанцы в теплых вещах, дизельных и бензиновых генераторах, во всем, что может помочь согреться» Фото: предоставлено Тимуром Сафиным

Этот список выверен, и все то, что в нем есть, действительно необходимо.

Особенно трепетно прошу всех относиться к помощи военным в зоне СВО. Потому что люди от чистого сердца приносят для них палатки, но они, например, ярко-желтого или ярко-зеленого цвета, мы не можем их отправить. Такие вещи не подойдут.

Вы всегда можете позвонить нам на горячую линию – 8 800 350 02 16 и узнать, подходят ваши вещи или нет.

Бывает и так, что люди, желая помочь, приносят домашние заготовки в стеклянных банках. Их мы тоже не можем отправить: во-первых, в целях безопасности – мы не знаем, в каких условиях они готовились, во вторых, эти банки просто не доедут по разбитым дорогам Донбасса. Мы пытались возить варенье в стекле, но оно не доезжает, разбивается в пути. Сейчас используем только пластиковую тару. Например, несколько районов на этой неделе привезли 240 литров меда в пластиковых ведрах. Что касается варенья, то предпочтительна мягкая упаковка дой-пак.

Люди, желающие помочь, приходят в пункты приема со своим пониманием помощи. Например, был случай, когда нам предложили около 200 килограммов сырого мяса. Но мы не можем его довезти, для этого нужны специальные холодильники. Хранить там его тоже не получится. Мы очень ценим желание татарстанцев помогать, всем благодарны, но считаем, что действовать нужно разумно и аккуратно. Мы готовы ориентировать людей, какая помощь нужна. Есть сайт, работает горячая линия.

«Когда я там был, слышал выстрелы, прилеты. Там постоянно работает ПВО, периодически можно видеть раненых, погибших, но люди и к этому смогли привыкнуть» Фото: предоставлено Тимуром Сафиным

«Местные дети не обращают внимания на взрывы, и это страшно»

Обстановка в Лисичанске сегодня не простая. Люди устали, в городе из почти ста тысяч населения осталось порядка 35 тысяч человек. Они уже привыкли к жизни в непростых условиях. Это меня удивило и где-то даже шокировало. Когда я там был, слышал выстрелы, прилеты. Там постоянно работает ПВО, периодически можно видеть раненых, погибших, но люди и к этому смогли привыкнуть.

Около недели назад я сопровождал нашего детского хирурга Кирилла Булатова до Лисичанска. Он отправился на месяц с гуманитарной миссией, мы постоянно находимся с ним на связи. Моя задача была в том, чтобы сопроводить его, убедиться, что он встроился в систему и у него есть место, где он сможет заниматься своей профессиональной деятельностью.

Сейчас он осматривает детей и проводит операции по мере необходимости. Он составил для нас список из медикаментов и инструментов для оказания медицинской помощи, мы все собрали и со следующим грузом отправим ему.

«Около недели назад я сопровождал нашего детского хирурга Кирилла Булатова до Лисичанска. Он отправился на месяц с гуманитарной миссией, мы постоянно находимся с ним на связи» Фото: предоставлено Тимуром Сафиным

Мы с Кириллом сидели на лавочке, ждали моего отъезда. И пока мы разговаривали, я считал хлопки, по 10-20 выстрелов в минуту, это работала наша артиллерия. Местные жители уже научились отличать работу нашей артиллерии и звуки прилетов от ВСУ. Меня удивило то, что вокруг слышатся взрывы, а дети даже внимания не обращают на это. Две пожилые женщины с пакетами спокойно шли, болтая между собой. Все трясется, хлопки, а они так и идут дальше. Никакой реакции, вот это и в самом деле страшно.

Дорога к самому Лисичанску сильно разбита из-за боевых действий. Видно, что были серьезные столкновения. Вдоль дороги лежат осколки техники. В Лисичанске дома восстанавливать надо будет долго, это будет не просто. Но люди организовывают инициативные группы и справляются с проблемами вместе. Сейчас, насколько я знаю, там пытаются провести газ. До этого была попытка вернуть людям воду, отстроили водопровод, но в него прилетела ракета.

Жителям Лисичанска помощь нужна очень, помогать нужно еще больше. Люди рассчитывают и надеются на нас. Они не хотят возвращаться к тому, что было до освобождения.

«В Лисичанске сегодня наборы продуктов выдают по карточкам»

Как быстро груз доходит до получателей?

Каждая колонна едет около двух дней в одну сторону. Не буду говорить, где и кто ее там встречает, по понятным соображениям, но отмечу, что без сопровождения там появляться нельзя. Администрации ЛНР и Лисичанска нам помогают в этом плане. Незнакомцам на линии соприкосновения делать нечего.

Как гуманитарную помощь раздают в Лисичанске?

Этим занимаются общественники и администрация города. Есть несколько точек, где груз распределяется, материалы в одну сторону, еда – в другую. Затем формируются гуманитарные наборы и наборы иной помощи. Под иную, к примеру, попадают детские смеси для молодых мам. Затем это все раздается жителям. Чтобы путаницы с наборами не было, в Лисичанске действует система карточек. Также жители могут прийти в администрацию и сами попросить помощь, им обязательно помогут. Под опекой в Лисичанске находятся люди, которые сами не могут приходить за едой, одеждой и медикаментами, например, инвалиды. Им оказывается адресная поддержка.

Отправка очередной партии гуманитарного груза в Лисичанск Фото: vk.com/yardem_rt

Какие общественные организации или предприниматели помогают в формировании грузов?

Хочется выделить инициативную группу из Бугульмы под руководством Рафаэля Яруллина. Они просто молодцы, организовали производство печек, которые мы отправляем и в Лисичанск, и нашим добровольческим формированиям. Эти печки очень хвалят. Это буржуйки, на которых можно и покушать приготовить, и с их помощью согреться. Причем люди делают все добровольно, они сами разработали схему этой печки, сами собирают ее, всем желающим присоединиться к работе дают схему бесплатно. Чтобы каждый, кто хочет, тоже мог помогать. Они тратят много времени и сил, и эта их помощь неоценима.

Также я хочу отметить наши вузы. Студенты-волонтеры очень ответственно и искренне относятся к своим задачам –они помогают при загрузках и разгрузках грузов, на складах. Они понимают, что делают, и делают это искренне, не прося ничего взамен. «Единая Россия» давно работает в этом направлении, «Добрая Казань» подключилась, за что им большое спасибо, все наши районы Татарстана под эгидой «Ярдәм янәшә»! Помощь рядом!», ОНФ, представители в Татарстане всероссийской организации «Волонтеры-медики». Также мы работаем с татарстанским отделением всероссийской организации «Красный Крест»: профессиональные психологи совершенно бесплатно работают с семьями военнослужащих, выезжают в районы. Мы сотрудничаем с огромным количеством инициативных групп людей.

Только вместе мы можем преодолеть все сложности, по-другому точно не получится.

Фото на анонсе: vk.com/yardem_rt