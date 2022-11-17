Тимур Сафин: «Мы помогаем своим: братьям, мужьям, сыновьям Татарстана»

Татарстанцы, формируя гуманитарную отправку в зону специальной военной операции, вкладывают в вещи записки, рисунки и письма со словами поддержки землякам. Республиканское общественное движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» накануне отправило отдельному артиллерийскому дивизиону, сформированному в Татарстане, гуманитарную миссию.

«Мы уверены, что любому будет приятно, скажем, получив носки, обнаружить в них еще и слова поддержки. Думаю, это приятно любому человеку. А находящемуся вдали вдвойне», - прокомментировала волонтер склада гуманитарной помощи «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Лейла Хайруллина.

Девушка – замкоординатора татарстанского реготделения Всероссийской организации «Волонтеры-медики». С 2018 года она занимается общественной деятельностью. Оставаться в стороне от гуманитарной помощи Лейла не может, помогает сегодня на складе «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Тем более что ее родной вуз, Казанский государственный медицинский институт отправляет в этой миссии большую посылку медикаментов и медицинских инструментов.

В формировании полезного груза принимает участие весь Татарстан: и частные лица, и правительственные организации, и вузы, и предприятия.

«Мы помогаем своим: братьям, мужьям, сыновьям Татарстана. Регулярно формируем гуманитарные миссии для мобилизованных татарстанцев, напрямую общаемся с добровольческими батальонами “Алга” и “Тимер”, - отметил координатор республиканского общественного движения “Ярдәм янәшә! Помощь рядом!” Тимур Сафин. – Мы точно знаем, что все отправленное окажется именно в руках татарстанцев. Гуманитарные миссии отправляем один раз в две недели».

В «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» на основе заявок военных формируют отправку. В эту поставку войдут необходимые мобилизованным татарстанцам вещи: топоры, инструменты, тепловые пушки, теплые шарфы, носки, медикаменты и медицинские инструменты и многое другое.

В движении «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» предлагают присоединиться к гуманитарной миссии всем желающим. На сайте движения регулярно публикуется актуальный список необходимых мобилизованным татарстанцам вещей. Их можно принести в любой пункт приема гуманитарной помощи. В Татарстане сегодня открыто 85 пунктов. Сюда же жители республики могут принести свои послания бойцам. Все актуальные адреса пунктов приема гуманитарной помощи и их режим работы опубликован на сайте ярдям.рф. Работает горячая линия движения: 8-800-350-02-16.