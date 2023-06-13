Тимур Никонов оставит должность замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Тимур Никонов 23 июня покинет занимаемую должность по собственному желанию. Пока чиновник числится работающим в министерстве и находится в отпуске, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.

Никонов родился 1 января 1985 года в городе Брежнев (Набережные Челны). В 2007 году окончил Институт экономики, управления и права по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит».

В 2004–2006 годы проходил службу в органах внутренних дел Набережных Челнов. В разные годы работал ведущим экспертом по грузоперевозкам, коммерческим директором ПФК «Астрон ЛТД», директором ООО «ДИАЛ», гендиректором ООО «ДубльГИС – Набережные Челны».

В 2019 году занимал должность заведующего сектором координации информатизации ЦИТ РТ, затем начальника отдела цифрового развития государственного управления Минцифры РТ.

В 2020–2021 годы был председателем палаты перспективного социально-экономического развития, заместителем руководителя по экономическому развитию исполкома Елабужского района.

Должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана занимает с 20 января 2022 года.

Помимо Никонова в Миндортрансе числится еще три заместителя министра – Айрат Садыков, Артем Чукин и Лилия Сафиуллина.