Тимур Нагуманов: В Альметьевске начнется освоение «серого пояса» города

В Альметьевске начнется освоение «серого пояса». Речь идет о том, что на территории заброшенных нефункционирующих промышленных баз, гаражных массивов и ряда других территорий появятся новые микрорайоны. Об этом во время прямого эфира в мессенджере Telegram сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

По словам спикера, специфика Альметьевска заключается в том, что он не может «расползаться» вширь. По мнению Нагуманова, намного проще строить жилье и инфраструктуру в чистом поле, но проще именно строителям. Однако когда город разрастается вширь, он становится неудобным для жителей, так как в нем тяжелее передвигаться, добираться до нужной точки.

У Альметьевска нет возможности расширяться, поэтому город останется комфортным для жителей, но стройка на освоенных территориях выходит в разы дороже. «Строить сложнее с точки зрения самой стройки, дороже, но на выходе это даст эффект, что город останется компактным, доступным, удобным», — отметил мэр.

В качестве примера Нагуманов привел новый квартал соципотечного жилья на улице Полевая. «Новые дома будут не на отшибе, а в самом центре. И жители, которые будут заселяться в новые квартиры, сразу получат доступ ко всей инфраструктуре. Им не придется ждать 5–10–15 лет, когда на территории появится социальная инфраструктура», — сказал Нагуманов.