Тимур Нагуманов: «В Альметьевске болеют около 30% медиков»

В Альметьеевском районе порядка 30% медиков сегодня находятся на больничном. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«К сожалению, новый штамм — „омикрон“ набрал обороты, и мы наблюдаем большое количество жителей всех возрастов, которые заболевают или уже переболели. Большое обращение людей в первичную сеть здравоохранения. Вирус оказался очень липучим или контагиозным, как говорят врачи», — отметил Нагуманов.

В Альметьевске специалистам в поликлиники на помощь придут коллеги из других учреждений.

«Порядка 30% медиков сегодня болеют. Принято решение, что некоторые непрофильные учреждения выделят специалистов для работы в поликлиниках. Перекидка специалистов — не только врачей, но и фельдшеров — сейчас уже происходит», — отметил мэр.

Нагуманов также посоветовал альметьевцам минимизировать контакты, перевести общение в удаленный режим, соблюдать правила защиты — ношение масок, обработку рук антисептиком.

«В ковид-госпитале пока хватает коек, но есть и госпитализированные. В основном, это люди старшего возраста с сопутствующими заболеваниями», — сообщил Нагуманов.