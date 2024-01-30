Тимур Нагуманов раскрыл планы по ремонту социальных объектов на 2024 год

В этом году в Альметьевском районе Татарстана запланирована масштабная работа по капитальному ремонту социально значимых объектов инфраструктуры района. В основном это здания, связанные с образовательным процессом, рассказал во время прямого эфира глава муниципального образования Тимур Нагуманов.

«Начались долгожданные ремонтные работы в Новокашировской школе с полной заменой инженерных коммуникаций, кровли, окон, работами по утеплению фасада здания. В рамках обновления планируется ремонт обеденной зоны и актового зала, а также дальнейшее приобретение и установка новой мебели, оборудования, инвентаря, благоустройство прилегающей территории», — отметил спикер.

Здесь же запланировано строительство современного спортивного зала с полноценным теплым переходом к основному зданию школы.

«Многие знают, что в Новокашировской школе здание спортзала было снесено. Школа функционировала без спортзала, в таких вот стесненных условиях. Сейчас наконец-то благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова нам удастся капитально отремонтировать эту школу и пристроить туда современный спортивный зал, оборудовав его всем необходимым. Это позволит проводить занятия спортом как для самих учащихся, так и для местных жителей», — рассказал Тимур Нагуманов.

В планах на 2024 год капитальный ремонт еще нескольких образовательных учреждений. Так, обновление ждет среднюю образовательную школу в селе Ямаш, Альметьевскую школу №19 для детей с ограниченными возможностями здоровья, Альметьевский детский дом, Русско-Акташскую школу-интернат для детей с ОВЗ, Новокашировскую санаторную школу-интернат.

Помимо этого, стартовал капитальный ремонт в дошкольном общеобразовательном учреждении №40 «Гуси-лебеди». Также продолжится строительство 2-й очереди водохранилища.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2024 году по программе «Наш двор» в Альметьевске будет отремонтировано 36 территорий.